ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российские порты примут первые белорусские грузы в марте

19.02.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Российские порты примут первые белорусские грузы в начале весны, в марте, заявил корреспонденту Sputnik статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

В пятницу Россия и Беларусь подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллионов тонн в 2021 году, 3,2 миллиона в 2022 году и 3,1 миллиона - в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минск направит в порты РФ 3,5 млн т нефтепродуктов – Минтранспорта России

"Мы ожидаем уведомления белорусской стороны о готовности к отгрузке. После заключения договоров март у нас заявлен и обозначен в распоряжении Правительства РФ и в уже подписанном соглашении. В марте грузы пойдут", - сказал Зверев.

По его словам, в соглашении указаны порты, в которые пойдут эти грузы. "Это Усть-Луга, Петербургский нефтяной терминал и другие", - отметил Зверев и добавил, что Усть-Луга обсуждает этот вопрос с железнодорожным оператором "Атлант".

"Усть- Луга обсуждает вопрос с назначенным железнодорожным оператором "Атлантом" и, соответственно, с "Белорусской нефтяной компанией", "Новой нефтяной компанией" как представителями грузоотправителя", - рассказал Зверев.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение предусматривает перевалку предприятиями Беларуси более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Адвоката Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by