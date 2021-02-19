Российские порты примут первые белорусские грузы в марте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Российские порты примут первые белорусские грузы в начале весны, в марте, заявил корреспонденту Sputnik статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

В пятницу Россия и Беларусь подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллионов тонн в 2021 году, 3,2 миллиона в 2022 году и 3,1 миллиона - в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

"Мы ожидаем уведомления белорусской стороны о готовности к отгрузке. После заключения договоров март у нас заявлен и обозначен в распоряжении Правительства РФ и в уже подписанном соглашении. В марте грузы пойдут", - сказал Зверев.

По его словам, в соглашении указаны порты, в которые пойдут эти грузы. "Это Усть-Луга, Петербургский нефтяной терминал и другие", - отметил Зверев и добавил, что Усть-Луга обсуждает этот вопрос с железнодорожным оператором "Атлант".

"Усть- Луга обсуждает вопрос с назначенным железнодорожным оператором "Атлантом" и, соответственно, с "Белорусской нефтяной компанией", "Новой нефтяной компанией" как представителями грузоотправителя", - рассказал Зверев.