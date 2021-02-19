В Беларуси выросли ставки топливных акцизов

Указом Александра Лукашенко в Беларуси увеличиваются ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. Увеличение цен не коснется сельхозпредприятий, которые будут закупать дизтопливо без учета стоимости акцизов.

У казом №53 от 18 февраля утверждаются ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. Они будут действовать до 21 декабря 2021 года и распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Ставка акциза на автомобильный бензин, не соответствующий 5 классу, согласно указу, составляет 3 848,64 рубля за тонну, на бензин 5 класса — 2 388,72 рубля за тонну.

Акциз на дизельное топливо, не соответствующее 5 классу составит 1 864,4 рубля; 5 класса — 1 474,64 рубля.

Вместе с тем, указом предоставляется налоговый вычет на топливо, реализованное в Беларуси. Его размер определяется как произведение объема реализованного в стране топлива, ставки акциза и коэффициента 0,875. Ранее Лукашенко своим указом освободил от акцизов дизельное топливо, которое закупают сельхозпредприятия.