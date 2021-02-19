Оборудование для резервного энергоисточника доставлено в Новополоцк

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Первая партия оборудования для пиково-резервного энергоисточника доставлена в Новополоцк, сообщили в пресс-службе ГПО "Белэнерго".

"Строительство новых ПРЭИ является масштабной работой и осуществляется в рамках интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны", – подчеркнули в пресс-службе.

Планируется, что всего будет возведено две газотурбинные установки. Их мощность составит 100 мегаватт.

На данный момент в Новополоцке завершили устройство фундаментов газовых турбин и дымовых труб, выполнили работы по сносу зданий и защите кровли зданий и сооружений, попадающих в зону строительства. Начата работа по устройству подземных инженерных сетей.

"На площадку в феврале прибыло первое оборудование. Два основных корпуса трансформаторов, каждый весом 55 тонн и пять метров в длину, доставлены по железной дороге, а комплектующие к ним прибыли автотранспортом", – добавили в "Белэнерго".

Повышающие трансформаторы, мощностью по 63 МВА, предназначены для выдачи мощности в объединенную энергосистему Беларуси. Чтобы установить агрегаты на специально подготовленные фундаменты, пришлось использовать специальную технику, оснастку, а также оборудовать подъездные дороги.

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