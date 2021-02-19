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Евро подорожал на торгах в пятницу, курс доллара практически не изменился
19.02.2021 16:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Евро подорожал, российский рубль упал в цене, а курс доллара практически не изменился на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Больше всего стал дороже евро – 0,5%, доллар США не изменился в цене, российский рубль подешевел на 0,26%.
1 евро – 3,12 белорусского рубля;
© Sputnik / Виталий Тимкив
1 доллар США – 2,59 рубля;
100 российских рублей – 3,51 рубля.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Европейская валюта стала дороже на торгах в конце рабочей недели, курс доллара практически не изменился, российский рубль подешевел.
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