Евро подорожал на торгах в пятницу, курс доллара практически не изменился

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Евро подорожал, российский рубль упал в цене, а курс доллара практически не изменился на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Больше всего стал дороже евро – 0,5%, доллар США не изменился в цене, российский рубль подешевел на 0,26%.

По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в пятницу, 19 февраля:

1 евро – 3,12 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,59 рубля;

100 российских рублей – 3,51 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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