Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве

Источник материала: БT

Белорусские грузы будут идти на экспорт через территорию России. Сегодня в Москве подписано соглашение (министрами транспорта двух стран) о перевалке отечественных нефтепродуктов через российские порты. Проект предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 миллионов тонн грузов в российских портах на Балтике. Речь идет о мазуте, бензине и масле. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если отправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный груз.



Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси: "Соглашение даст существенный толчок и открывает новые возможности по открытию альтернативного маршрута по поставкам нефтепродуктов в первую очередь на экспорт. Безусловно, это наша нефтяная компания, Мозырский НПЗ, "Нафтан" заинтересованы в реализации этого проекта. И абсолютный паритет цен с портами Прибалтики, что взаимовыгодно для наших обеих стран, дальнейшая реализация этих проектов".

Виталий Савельев, министр транспорта России: "Соглашение на три года, но оно фактически неограниченного действия, потому что предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 миллионов тонн. По нашей договоренности мы распределили на сегодняшний год - 3,5 млн тонн. Из них, около 2,5 млн тонн мы. Следующий год - это 3, 2 млн тонн. И 2023 год - более 2 млн тонн. Но это не говорит о том, что мы не сможем увеличить. Посмотрим, как это все будет работать".

Подписанное соглашение пока касается только перевалки нефтепродуктов. Но в перспективе, на экспорт через российские порты, могут уходить и белорусские калийные удобрения, древесина и продукция отечественного машиностроения.