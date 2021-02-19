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Минюст объяснил, за что четырех адвокатов лишили лицензий

19.02.2021 17:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции прокомментировало решение Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, по итогам заседания которой 19 февраля четырех адвокатов лишили лицензий.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Сегодня комиссия Минюста рассмотрела материалы в отношении адвокатов Минской областной коллегии адвокатов Константина Михеля, Михаила Кирилюка, адвокатов Минской городской коллегии адвокатов Людмилы Казак, Максима Конона о прекращении действия специальных разрешений (лицензий) на право осуществления адвокатской деятельности.

В комментарии Минюста сказано, что основанием для рассмотрения указанного вопроса в отношении адвокатов Михеля, Казак и Конона послужили факты совершения ими административных правонарушений.

— Адвокаты Михель, Конон М.В. в нарушение установленного порядка приняли участие в массовых мероприятиях без соответствующего разрешения местного исполнительного комитета, чем совершили административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Адвокат Казак оказала неповиновение законному требованию сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 23.4 указанного кодекса, — говорится в комментарии Минюста.

Адвокат Михаил Кирилюк, по данным комиссии, допустил в глобальной компьютерной сети Интернет публичные заявления, содержащие грубые, бестактные выражения в отношении представителей государственных органов, что является недопустимым.

— Неправомерные действия адвоката наносят социальным отношениям гораздо больший вред, чем подобные действия иного лица. Совершая административные правонарушения, допуская грубые и бестактные выражения в публичных заявлениях, указанные адвокаты, будучи специалистами в области права, не могли не осознавать противоправность своих действий и последствий их совершения, следовательно, допустили их умышленно, — считают в Минюсте.

По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, несовместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии.

 
 
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В министерстве считают, что адвокаты умышленно совершили административные правонарушения и допустили грубые и бестактные выражения в публичных заявлениях.
 
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