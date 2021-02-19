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Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно
19.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сайте Центра промышленной оценки
ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» – один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций для стройиндустрии. ОАО «МЗМК» введен в строй 29 декабря 1968 года и является самостоятельным производственно-хозяйственным комплексом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Площадь занимаемой территории 55,3 га, площадь застройки 19 га.
Предприятие имеет более 560 единиц технологического оборудования. Оно позволяет выпустить до 15 тыс. тон в год металлоконструкций разной степени сложности.
На
В середине 2018 года ОАО «МЗМК» признали неплатёжеспособным. Сейчас завод
На сайте Центра промышленной оценки на днях были размещены три лота по продаже недвижимости ОАО «МЗМК».
Первый -
Начальная стоимость объекта 2 188 780 рублей ($848 397 по курсу Нацбанка). Дата проведения торгов: 24.03.2021.
Еще один лот -
Начальная стоимость объекта 2.489.256 рублей ($964.865 по курсу Нацбанка). Дата проведения торгов: 24.03.2021.
И третий лот -
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Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно
На сайте Центра промышленной оценки появились объявления о продаже недвижимости крупнейшего в Беларуси, да и во всем СНГ, производителя металлоконструкций - ОАО...
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