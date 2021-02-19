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Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

19.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте Центра промышленной оценки появились объявления о продаже недвижимости крупнейшего в Беларуси, да и во всем СНГ, производителя металлоконструкций - ОАО "Молодечненский завод металлоконструкций". Общая площадь недвижимости – более 13 тысяч квадратных метров. Земельный участок – 55 гектаров.

Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» – один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций для стройиндустрии. ОАО «МЗМК» введен в строй 29 декабря 1968 года и является самостоятельным производственно-хозяйственным комплексом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Площадь занимаемой территории 55,3 га, площадь застройки 19 га.

Предприятие имеет более 560 единиц технологического оборудования. Оно позволяет выпустить до 15 тыс. тон в год металлоконструкций разной степени сложности.

На сайте ОАО «МЗМК» указано, что завод был участником возведения таких объектов, как: ледовый дворец на 7000 мест в Бобруйске, ледовый дворец на 2000 мест с залом акробатики в Барановичах, мобильный сезонный каток по проспекту Победителей в Минске, реконструкция летнего амфитеатра «Славянский базар» в Витебске, национальная библиотека Республики Беларусь, Борисов-Арена, Чижовка-Арена и многие другие.

В середине 2018 года ОАО «МЗМК» признали неплатёжеспособным. Сейчас завод находится в процедуре «Санация»

На сайте Центра промышленной оценки на днях были размещены три лота по продаже недвижимости ОАО «МЗМК».

Первый - здание лабораторно-бытового корпуса ОАО "Молодечненский завод металлоконструкций". Здание имеет административно-хозяйственное назначение. Общая площадь недвижимости – 8 139,7 квадратных метров. Лот носит обременение: частичная аренда (3 150,53 кв.м.).

Начальная стоимость объекта 2 188 780 рублей ($848 397 по курсу Нацбанка). Дата проведения торгов: 24.03.2021.


Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

Еще один лот - здание инженерного корпуса ОАО «МЗМК». Назначение: здание специализированное научно-исследовательских, проектных, конструкторских организаций, информационных центров, общественных организаций и государственных архивов. Общая площадь объекта 5769.4 квадратных метров. Обременения и ограничения: ипотека (залогодержатель - ОАО "АСБ Беларусбанк").

Начальная стоимость объекта 2.489.256 рублей ($964.865 по курсу Нацбанка). Дата проведения торгов: 24.03.2021.


Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно
Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

И третий лот - АЗС ОАО "Молодечненский завод металлоконструкций". Площадь 36.8 «квадратов». Стоимость 129.600 рублей ($50.034). Торги пройдут 24.03.2021.


Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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