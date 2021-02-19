Один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций распродает за долги свои здания в Молодечно

ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» – один из крупнейших в СНГ производителей металлоконструкций для стройиндустрии. ОАО «МЗМК» введен в строй 29 декабря 1968 года и является самостоятельным производственно-хозяйственным комплексом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Площадь занимаемой территории 55,3 га, площадь застройки 19 га.

Предприятие имеет более 560 единиц технологического оборудования. Оно позволяет выпустить до 15 тыс. тон в год металлоконструкций разной степени сложности.

На сайте ОАО «МЗМК» указано, что завод был участником возведения таких объектов, как: ледовый дворец на 7000 мест в Бобруйске, ледовый дворец на 2000 мест с залом акробатики в Барановичах, мобильный сезонный каток по проспекту Победителей в Минске, реконструкция летнего амфитеатра «Славянский базар» в Витебске, национальная библиотека Республики Беларусь, Борисов-Арена, Чижовка-Арена и многие другие.

В середине 2018 года ОАО «МЗМК» признали неплатёжеспособным. Сейчас завод находится в процедуре «Санация»

На сайте Центра промышленной оценки на днях были размещены три лота по продаже недвижимости ОАО «МЗМК».

Первый - здание лабораторно-бытового корпуса ОАО "Молодечненский завод металлоконструкций". Здание имеет административно-хозяйственное назначение. Общая площадь недвижимости – 8 139,7 квадратных метров. Лот носит обременение: частичная аренда (3 150,53 кв.м.).

Начальная стоимость объекта 2 188 780 рублей ($848 397 по курсу Нацбанка). Дата проведения торгов: 24.03.2021.