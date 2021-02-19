Россия разрешила Беларуси ловить больше трески, но меньше пикши

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"С учетом исторического промысла, осуществляемого Республикой Беларусь в предыдущие периоды, на 2021 год для Республики Беларусь выделены квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении в ведомства.

Таким образом, квота на вылов в Баренцевом море составила:

треска – 5021 тонна

пикша – 1 805 тонн

В Балтийском:

треска – 100 тонн

шпрот (килька) – 800 тонн

сельдь балтийская (салака) – 100 тонн

Для сравнения, в прошлом году квоты в Баренцевом море были следующие:

треска – 4 171 тонна

пикша – 1 664 тонны

креветка северная – 500 тонн

В Балтийском море:

треска – 100 тонн

шпрот (килька) – 800 тонн

сельдь балтийская (салака) – 100 тонн

Беларусь на протяжении пяти лет ловит рыбу в Баренцевом и Балтийском морях своими судами. Рыба поступает на предприятия СП ООО "Санта Бремор", а также на совместные предприятия ООО "СП "Союзрыба" в России, где продукция перерабатывается.