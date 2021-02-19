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Россия разрешила Беларуси ловить больше трески, но меньше пикши
19.02.2021 19:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
"С учетом исторического промысла, осуществляемого Республикой Беларусь в предыдущие периоды, на 2021 год для Республики Беларусь выделены квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении в ведомства.
Таким образом, квота на вылов в Баренцевом море составила:
В Балтийском:
Для сравнения, в прошлом году квоты в Баренцевом море были следующие:
В Балтийском море:
Беларусь на протяжении пяти лет ловит рыбу в Баренцевом и Балтийском морях своими судами. Рыба поступает на предприятия СП ООО "Санта Бремор", а также на совместные предприятия ООО "СП "Союзрыба" в России, где продукция перерабатывается.
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Белорусские суда на протяжении ловят рыбу в Баренцевом и Балтийских морях, улов отправляют на предприятия для переработки.
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