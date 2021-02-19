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Россия разрешила Беларуси ловить больше трески, но меньше пикши

19.02.2021 19:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"С учетом исторического промысла, осуществляемого Республикой Беларусь в предыдущие периоды, на 2021 год для Республики  Беларусь выделены квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении в ведомства.

Таким образом, квота на вылов в Баренцевом море составила:

  • треска – 5021 тонна
  • пикша – 1 805 тонн

В Балтийском:

  • треска – 100 тонн
  • шпрот (килька) – 800 тонн
  • сельдь балтийская (салака) – 100 тонн

Для сравнения, в прошлом году квоты в Баренцевом море были следующие:

  • треска – 4 171 тонна
  • пикша – 1 664 тонны
  • креветка северная – 500 тонн

В Балтийском море:

  • треска – 100 тонн
  • шпрот (килька) – 800 тонн
  • сельдь балтийская (салака) – 100 тонн

Беларусь на протяжении пяти лет ловит рыбу в Баренцевом и Балтийском морях своими судами. Рыба поступает на предприятия СП ООО "Санта Бремор", а также на совместные предприятия ООО "СП "Союзрыба" в России, где продукция перерабатывается. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские суда на протяжении ловят рыбу в Баренцевом и Балтийских морях, улов отправляют на предприятия для переработки.
 
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