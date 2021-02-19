Власти Украины отбирают нефтепродуктопровод у белорусского олигарха

Источник материала: Tut.by

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского. По сути поставлена задача вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара-Западное направление», который с 2019 года на 51% принадлежал белорусскому олигарху Николаю Воробью.





«Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства», — добавили в пресс-службе.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о компании «ПрикарпатЗападтранс», которая эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу.

Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер «для возвращения государственного имущества народа Украины».

Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Кроме того, СНБО ввел санкции против народного депутата от фракции «Опозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма (ст. 258−5 УК Украины).

Отметим, что работу нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» связывают с Медведчуком как лоббистом российских интересов, поскольку магистраль транспортирует ресурсы госкомпании «Роснефть».

В свою очередь, в политической партии ОПЗЖ, сопредседателем которой является Виктор Медведчук, заявляли, что политик не связан с нефтепродуктопроводом.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает , что Россия прекратит подачу дизтоплива по «трубе» на территорию Украины.

Недавно бывшей заместительнице директора украинского Института азотной промышленности и продуктов органического синтеза «УкрГИАП» вручили подозрение в злоупотреблении служебными полномочиями. Это дело связано с передачей в собственность компании «ПрикарпатЗападтранс» части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По данным следствия, в августе 2017 года подозреваемая составила заведомо ложный вывод, на основании которого хозсуд в Ровно отказался признать право собственности Украины в части нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

На основании решения суда контроль над частью трубопровода перешел компании «ПрикарпатЗападтранс».

В НАБУ заявили, что трубопровод был проложен во времена СССР и должен был перейти в управление Украины. Однако «дочка» российской компании «Транснефть» не передала трубопровод государству.

В марте 2016 года нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс» отошел швейцарской компании International Trading Partners AG гражданина Германии Анатолия Шефера, которого связывают с «кумом Путина» Виктором Медведчуком. В апреле 2019 года 51% «ПрикарпатЗападтранса» были проданы белорусской компании «Нефтебитумный завод» Николая Воробья. В конце 2020 года белорусский олигарх попал под санкции Евросоюза.

Политические эксперты называют это дело частью стратегии украинских властей по давлению на пророссийского политика Виктора Медведчука. Недавно в Украине было прекращено вещание трех телеканалов, контролируемых соратником Медведчука Тарасом Козаком.