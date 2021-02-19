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Создание госкорпорации сельхозмашиностроения обсудили на Бобруйскагромаше
19.02.2021 20:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСвоевременно оказанная господдержка позволяет развивать важные для страны предприятия! Это отметил сегодня
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Появление такой структуры позволит решить ряд проблемных вопросов. Первый из них - сокращение затрат. Это самое главное. Затраты можно сократить за счет того, что нужно перестроить технологическую политику, убрать дублирующие производства на родственных предприятиях, оптимизировать все процессы. В структуре выручки увеличится часть, которую можно будет направить на инвестиции. Вторая задача - такого рода структура, по нашим замыслам, должна стать более надежным заемщиком, который будет иметь доступ не только к белорусскому рынку капитала, но и будет иметь более легкий выход на международные рынки".
Под запросы рынкаО том, как нужно быстро перестраиваться под запросы рынков, говорили в Бобруйской типографии Непогодина. Ранее здесь печатали в основном бланки, талончики, билеты. Но с приходом цифровых технологий спрос на бумажную продукцию падает. Типография сумела найти новую нишу, которая занимает уже более половины объема производства, - этикетки и упаковка для пищевых продуктов. Сейчас монтируют линию для оттиска электронного кода, который широко применяется при маркировке товаров в ЕАЭС.
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Своевременно оказанная господдержка позволяет развивать важные для страны предприятия! Это отметил сегодня премьер Роман Головченко во время рабочего визита ...
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