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Под запросы рынка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Создание госкорпорации сельхозмашиностроения обсудили на Бобруйскагромаше Своевременно оказанная господдержка позволяет развивать важные для страны предприятия! Это отметил сегодня премьер Роман Головченко во время рабочего визита ...

Своевременно оказанная господдержка позволяет развивать важные для страны предприятия! Это отметил сегодняво время рабочего визита на Бобруйскагромаш. Несколько лет назад казалось - из убытков этому производству не выбраться. Но финансовая подпитка дала положительные результаты. За два года выручка практически утроилась. Сейчас в холдинге шесть предприятий! Впереди - новый инвестпроект на 5 лет. Стоимость - 20 миллионов рублей. Деньги пойдут на модернизацию, которая уже идет. После ее завершения рассчитывают увеличить на треть объемы производства. Также сегодня обсуждался и новый проект в сельхозмашиностроении - создание госкорпорации. Вопрос пока детально изучается.О том, как нужно быстро перестраиваться под запросы рынков, говорили в Бобруйской типографии Непогодина. Ранее здесь печатали в основном бланки, талончики, билеты. Но с приходом цифровых технологий спрос на бумажную продукцию падает. Типография сумела найти новую нишу, которая занимает уже более половины объема производства, - этикетки и упаковка для пищевых продуктов. Сейчас монтируют линию для оттиска электронного кода, который широко применяется при маркировке товаров в ЕАЭС.