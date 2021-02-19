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Создание госкорпорации сельхозмашиностроения: изучение вопроса на производственных площадках

19.02.2021 22:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Активно обсуждается сейчас и вопрос о создании госкорпорации сельхозмашиностроения. Он поднимался и на Всебелорусском народном собрании, а также прописан в основных положениях программы развития на пятилетку. Правительство детально изучает вопрос непосредственно на производственных площадках. 

Сегодня  эта тема звучала и на Бобруйскагромаше во время рабочей поездки премьер-министра в регион. Все подробности - у Светланы Лукьянюк.

Косилки, прессподборщики и техника для заготовки и раздачи кормов. Все эти механизмы собирают здесь, на Бобруйскагромаше. Да, есть свой покупатель и не только в стране. Но на экспортных рынках конкуренция усиливается. Чтоб не потерять их, обновляют линейку товаров. Новинок становится больше. Если в 2019 году это было 10 процентов, то в прошлом - 16. По госпрограмме развития машиностроения  обновляют и оборудование. 

Большая модернизация

Несколько лет  назад казалось - из убытков не выбраться. Но господдержка  дала положительные результаты. За два года выручка практически утроилась. У холдинга 6 предприятий. Впереди - новый инвестпроект на 5 лет. Стоимость -  20  миллионов рублей. На модернизацию, которая уже идет.  После ее завершения  рассчитывают увеличить на треть объемы производства.

Новые рынки для белорусской сельхозтехники

Сегодня об этом говорили на предприятии премьер-министру. В портфеле стран-покупателей - более полусотни рынков. Да, львиная доля, свыше 80%, отгружается в Россию. Но в этом году технику планируют предложить Турции, Норвегии и Мексике. А также вернуться на рынки Болгарии, Румынии и Польши. Но главное - не увеличивать долговые обязательства и повышать производительность труда, отмечает глава правительства. И, конечно, грамотно вкладывать в техперевооружение.

Обсуждается создание госкорпорации сельхозмашиностроения 

Для того чтобы изыскать резервы для дальнейшего развития, обсуждается создание госкорпорации. Взвешиваются все за и против. На это нужно несколько месяцев. А далее - создание нормативной базы.

Перезагрузка под запросы рынка

О том, как нужно быстро перестраиваться под запросы рынков, говорили в Бобруйской типографии Непогодина. Ранее здесь печатали в основном бланки, талончики и билеты. Но с приходом цифровых технологий спрос на бумажную продукцию падает. Типография сумела найти новую нишу, которая занимает уже более половины объема производства, - упаковка для пищевых продуктов в основном своих производителей. И дело пошло, правда, конкурентов  немало.

Новый инвестпроект

Сейчас монтируют линию для оттиска электронного кода, который широко применяется при маркировке товаров в ЕАЭС. В заказчиках - уже Россия. Рассчитывают, что этот инвестпроект окупится за 2-3 года. 
 
 
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Активно обсуждается сейчас и вопрос о создании госкорпорации сельхозмашиностроения. Он поднимался и на Всебелорусском народном собрании, а также прописан в...
 
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