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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В регионах с учетом потенциала будут сформированы 13 кластеров в разных сферах Что касается белорусской продукции. Особое внимание в программе социально-экономического развития на пятилетку созданию новых высокотехнологичных производств,...

Что касается белорусской продукции. Особое внимание в программе социально-экономического развития на пятилетку созданию новых высокотехнологичных производств, а также перезагрузке действующих. Причем, не только предприятий, а целых отраслей.Так, в регионах с учетом потенциала будут сформированы 13 кластеров в разных сферах. В том числе 2 в IТ-сфере. Один в медико-фармацевтической и нефтехимической промышленности. Еще один - в машиностроительной и приборостроительной отраслях. Не обойдут вниманием и переработку льна.