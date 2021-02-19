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В регионах с учетом потенциала будут сформированы 13 кластеров в разных сферах
19.02.2021 22:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЧто касается белорусской продукции. Особое внимание в программе социально-экономического развития на пятилетку созданию новых высокотехнологичных производств, а также перезагрузке действующих. Причем, не только предприятий, а целых отраслей.
Так, в регионах с учетом потенциала будут сформированы 13 кластеров в разных сферах. В том числе 2 в IТ-сфере. Один в медико-фармацевтической и нефтехимической промышленности. Еще один - в машиностроительной и приборостроительной отраслях. Не обойдут вниманием и переработку льна.
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Что касается белорусской продукции. Особое внимание в программе социально-экономического развития на пятилетку созданию новых высокотехнологичных производств,...
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