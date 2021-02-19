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В регионах с учетом потенциала будут сформированы 13 кластеров в разных сферах

19.02.2021 22:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Что касается белорусской продукции. Особое внимание в программе социально-экономического развития на пятилетку  созданию новых высокотехнологичных производств, а также перезагрузке действующих. Причем, не только предприятий, а целых отраслей. 

Так, в регионах  с учетом потенциала  будут сформированы 13 кластеров в разных сферах. В том числе  2 в IТ-сфере. Один в медико-фармацевтической и нефтехимической промышленности. Еще один - в машиностроительной и приборостроительной отраслях. Не обойдут вниманием и переработку льна. 

 
 
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Что касается белорусской продукции. Особое внимание в программе социально-экономического развития на пятилетку  созданию новых высокотехнологичных производств,...
 
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