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Мезенцев: соглашение о перевалке белорусских грузов в РФ – важный шаг
20.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Заключение соглашения о перевалки белорусских нефтепродуктов в портах РФ является примером плодотворного сотрудничества Беларуси и России, сообщил в пятницу российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.
Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта России Виталий Савельев 19 февраля подписали документ, которым предусмотрено перенаправление белорусских нефтепродуктов в российские порты.
© Sputnik / Алексей Даничев
"Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах значимо для успешной работы партнеров, взаимодействующих в этом сегменте рынка, позволит обеспечить гарантированные поставки нефтепродуктов потребителям, совершенствовать транспортную логистику. Но сам факт подписания говорит и о нацеленности сторон на поиск взаимоприемлемых решений в хозяйственной сфере – сколь сложными бы они ни были. Это вновь подтверждает масштаб и уровень двустороннего взаимодействия", – сказал Мезенцев в интервью агентству "
Он также добавил, что данный шаг важен для интеграционной повестки, так как правительства двух государств уже проделали огромную работу в этом направлении.
По мнению Мезенцева, подписанное соглашение говорит о готовности Беларуси и России находить компромиссы и укреплять двустороннее экономическое сотрудничество.
О белорусской многовекторности
Мезенцев высказался о политике многовекторности в экономике Беларуси, заявив, что поиски новых рынков не помешают республике плотно взаимодействовать с РФ.
"Политика многовекторности не должна помешать той многогранной системе взаимодействия, которая отличает сегодня отношения братских стран", – сообщил он.
По мнению дипломата, это позволит с максимальным учетом взаимных интересов добиться уровня сотрудничества, умножающего потенциал национальных экономик. Кроме того, такой формат работы станет примером интеграционных процессов в рамках СНГ и ЕАЭС.
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По мнению российского посла, данный шаг важен для нынешней интеграционной повестки Беларуси и России.
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