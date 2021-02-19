Мезенцев: соглашение о перевалке белорусских грузов в РФ – важный шаг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Заключение соглашения о перевалки белорусских нефтепродуктов в портах РФ является примером плодотворного сотрудничества Беларуси и России, сообщил в пятницу российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта России Виталий Савельев 19 февраля подписали документ, которым предусмотрено перенаправление белорусских нефтепродуктов в российские порты.

"Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах значимо для успешной работы партнеров, взаимодействующих в этом сегменте рынка, позволит обеспечить гарантированные поставки нефтепродуктов потребителям, совершенствовать транспортную логистику. Но сам факт подписания говорит и о нацеленности сторон на поиск взаимоприемлемых решений в хозяйственной сфере – сколь сложными бы они ни были. Это вновь подтверждает масштаб и уровень двустороннего взаимодействия", – сказал Мезенцев в интервью агентству " Интерфакс-Запад ".

Он также добавил, что данный шаг важен для интеграционной повестки, так как правительства двух государств уже проделали огромную работу в этом направлении.

По мнению Мезенцева, подписанное соглашение говорит о готовности Беларуси и России находить компромиссы и укреплять двустороннее экономическое сотрудничество.

О белорусской многовекторности

Мезенцев высказался о политике многовекторности в экономике Беларуси, заявив, что поиски новых рынков не помешают республике плотно взаимодействовать с РФ.

"Политика многовекторности не должна помешать той многогранной системе взаимодействия, которая отличает сегодня отношения братских стран", – сообщил он.

По мнению дипломата, это позволит с максимальным учетом взаимных интересов добиться уровня сотрудничества, умножающего потенциал национальных экономик. Кроме того, такой формат работы станет примером интеграционных процессов в рамках СНГ и ЕАЭС.

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