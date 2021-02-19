Разворот на Восток: уже в марте белорусские нефтепродукты поедут в порты РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik, Мария Науменко

Уже в этом году Минск готов направить в российские порты 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов - первые грузы российские терминалы получат уже в марте. Когда белорусские поставщики подпишут контракты с операторами российских морских терминалов, и как скоро Минск организует отгрузку еще и калийных удобрений – читайте в материале Sputnik.

Половина объема уходит в Россию

Действие соглашение Минска и Москвы рассчитано до конца 2023 года.

"Соглашение прописывается на три года, но фактически не ограничено в действии, потому что предусматривает автоматическую пролонгацию", - пояснил в ходе церемонии подписания документа Виталий Савельев.

В планах сторон на текущий год - осуществить перевалку белорусских нефтепродуктов объемом не менее двух миллионов тонн. "Два миллиона тонн – это минимально гарантированные объемы. Белорусская сторона подтвердила готовность направить в этом году 3,5 миллиона тонн", - сообщили Sputnik в пресс-службе российского Минтранса.

В следующем году стороны договорились перевезти 3,2 миллиона тонн грузов, в 2023 – 3,1 миллиона тонн. Таким образом, в 2021 - 2023 годах белорусские предприятия отправят в порты РФ порядка 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов - речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

Однако соглашение предусматривает увеличение объемов поставок, и Россия со своей стороны готова принять объем грузов больше оговоренного, подчеркнул Виталий Савельев.

До российских портов нефтепродукты будут доставляться железнодорожным транспортом. Ранее в РЖД уже подтвердили готовность перевезти все заявленные объемы. Отметим, компания до 2025 года предоставляет скидку в 50% на поставку белорусских нефтепродуктов в российские порты Северо-Запада.

Всего Беларусь экспортирует около 10,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год, в том числе около 6 млн тонн – через порты Клайпеды, Вентспилса и Риги. Таким образом, на российские порты планируется переориентировать примерно половину этого объема.

По цене договорились

В реализации проекта заинтересованы "Белорусская нефтяная компания", "Новая нефтяная компания", "Мозырский НПЗ" и "Нафтан", заявил в ходе церемонии подписания соглашения министр транспорта Беларуси Алексей Авраменко.

Такую заинтересованность белорусских компаний можно объяснить выгодными условиями, предоставленными российской стороной. "Цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов будет ниже, чем была при перевалке через прибалтийские порты. И все наши стивидоры, трейдеры и участники от РЖД - мы все пошли на существенные скидки, исходя из тех объемов, которые предложила белорусская сторона", - сообщил глава российского Минтранса.

В ведомстве не озвучили будущую стоимость перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах.

В этом году белорусские нефтепродукты смогут "уйти" в порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Усть-Луга (150 км от Санкт-Петербурга), порт Приморск (5 км от города Приморска, конечная точка Балтийской трубопроводной системы) и "Морской порт Санкт-Петербург".

Согласно документу, подписанному министрами транспорта России и Беларуси, все контракты будут заключены по принципу take-or-pay ("бери или плати"). То есть, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, то морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Эти минимально гарантированные объемы, согласно документу, стороны согласовывают на очередной год не позднее ноября предыдущего года.

Операторы морских портовых терминалов уже подтвердили готовность предоставить белорусам скидки при условии заключения долгосрочных договоров.

"Два министра поставили нам задачу, чтобы первые договоры были подписаны уже сегодня (19 февраля, - Ред.). Думаю, что в течение ближайшего времени это будет сделано", - рассказал Sputnik замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

Он добавил, что порт Усть-Луга обсуждает вопрос приемки грузов с железнодорожным оператором "Атлант".

Калий на очереди

Не исключено, что в ближайшие годы будут переориентированы не только нефтяные белорусские потоки, но и начнется отгрузка калийных удобрений.

"Соглашение касается конкретно нефтепродуктов, но мы с Алексеем Авраменко продолжим работу, - рассказал Виталий Савельев. - У нас есть еще возможности по другим продуктам, производимым в Беларуси. Например, калий. Калийные удобрения производятся в Беларуси на экспорт в объеме около 10 миллионов тонн - мы можем проработать условия, при которых Беларуси будет выгодно поставлять свой калий на экспорт через российские порты".

В свою очередь Алексей Авраменко подчеркнул, что сначала белорусские производители должны "обкатать" новый маршрут на нефтепродуктах.

"Мы готовы обсуждать эти вопросы с коллегами. Это могут быть не только калийные удобрения, но и лесные грузы, товары машиностроительного комплекса. Этот вопрос требует глубокой и детальной проработки как с точки зрения мощностей, так и портовой инфраструктуры. Я думаю, этим вопросом мы плотно займемся в ближайшем будущем", - заверил Авраменко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов рассмотреть возможность строительства терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных с российского кредита средств на возведение БелАЭС. Новый порт для насыпных грузов в РФ как раз может лишить порт Клайпеды последних тонн белорусских экспортных грузов.

Всего, по данным пресс-службы литовского порта, Клайпеда в год переваливает приблизительно 40 миллионов тонн грузов. Пятая их часть приходится на белорусский калий, еще 4-6 млн тонн - на нефтепродукты из Беларуси.