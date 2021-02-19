ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Дорожную карту" по реализации транспортной политики согласовали в ЕАЭС

20.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Согласована "дорожная карта" по реализации транспортной политики на 2021 - 2023 годы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Заместители руководителей транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза согласовали "дорожную карту" по реализации транспортной политики на 2021–2023 годы", - говорится в сообщении.

Заместители министров рассмотрели вопросы, либерализации международных автомобильных перевозок грузов, введения и применения конвенционных запрещений в сфере железнодорожного транспорта, а также предоставления равных условий для авиакомпаний при осуществлении полетов между странами Союза.

"Все эти вопросы имеют важное значение для формирования отраслевых рынков и углубления интеграционных процессов в сфере транспорта", - пояснили в ЕЭК.

Документ предусматривает работу по гармонизации законодательства стран ЕАЭС, внедрению в Союзе электронных транспортных документов, развитию смешанных и контейнерных перевозок, а также комплексному развитию евразийских транспортных коридоров, в том числе транспортно-логистических центров.

"Проектом "дорожной карты" определены приоритеты отраслевого развития интеграции в сфере транспорта. Предполагается совершенствование механизма контроля за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, синхронизация процедур, необходимых для перевозки опасных грузов", - проинформировали в ЕЭК.

В сфере водного транспорта внимание будет уделено совершенствованию порядка прохода судов по внутренним водным путям. Внедрение цифровых технологий и решение проблемы получения предварительной информации при выполнении перевозок из третьих стран стали центром обсуждения в сфере железнодорожного транспорта. В области гражданской авиации страны ЕАЭС продолжат работу, направленную на снятие до 2025 года существующих ограничений при выполнении пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Проект "дорожной карты" будет внесен для утверждения Евразийским межправительственным советом в первом полугодии 2021 года.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект "дорожной карты" будет внесен для утверждения Евразийским межправительственным советом в первом полугодии 2021 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Власти Украины отбирают нефтепродуктопровод у белорусского олигарха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by