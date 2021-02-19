"Дорожную карту" по реализации транспортной политики согласовали в ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Согласована "дорожная карта" по реализации транспортной политики на 2021 - 2023 годы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Заместители руководителей транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза согласовали "дорожную карту" по реализации транспортной политики на 2021–2023 годы", - говорится в сообщении.

Заместители министров рассмотрели вопросы, либерализации международных автомобильных перевозок грузов, введения и применения конвенционных запрещений в сфере железнодорожного транспорта, а также предоставления равных условий для авиакомпаний при осуществлении полетов между странами Союза.

"Все эти вопросы имеют важное значение для формирования отраслевых рынков и углубления интеграционных процессов в сфере транспорта", - пояснили в ЕЭК.

Документ предусматривает работу по гармонизации законодательства стран ЕАЭС, внедрению в Союзе электронных транспортных документов, развитию смешанных и контейнерных перевозок, а также комплексному развитию евразийских транспортных коридоров, в том числе транспортно-логистических центров.

"Проектом "дорожной карты" определены приоритеты отраслевого развития интеграции в сфере транспорта. Предполагается совершенствование механизма контроля за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, синхронизация процедур, необходимых для перевозки опасных грузов", - проинформировали в ЕЭК.

В сфере водного транспорта внимание будет уделено совершенствованию порядка прохода судов по внутренним водным путям. Внедрение цифровых технологий и решение проблемы получения предварительной информации при выполнении перевозок из третьих стран стали центром обсуждения в сфере железнодорожного транспорта. В области гражданской авиации страны ЕАЭС продолжат работу, направленную на снятие до 2025 года существующих ограничений при выполнении пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Проект "дорожной карты" будет внесен для утверждения Евразийским межправительственным советом в первом полугодии 2021 года.