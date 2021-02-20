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В Литве назвали политическим шагом перенаправление Минском грузов из Клайпеды в порты России

20.02.2021 08:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Решение Минска о перенаправлении белорусских грузов, которые шли через Клайпедский государственный морской порт Литвы, в порты РФ, продиктовано не экономической целесообразностью, а политикой. С такой оценкой подписанного в пятницу межправительственного соглашения России и Беларуси об организации перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021—2023 годах выступил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.


Фото: Reuters

«Приходится сожалеть о том, что действия Беларуси основываются не на экономических, а на политических аргументах», — приводит слова главы ведомства национальное радио LRT.

Министр сообщил, что заказов на перегрузку белорусских нефтепродуктов через работающий в Клайпедском порту терминал предприятия Klaipedos nafta «на февраль и последующее время нет». «По оценке руководства предприятия, это означает, что белорусских грузов на терминале в этом году не будет», — сказал Скуодис.

Еще 18 декабря Клайпедский порт сообщил, что белорусские нефтепродукты на перевалку не поступают. Генеральный директор порта Альгис Латакас не отверг возможности того, что они вообще не вернутся в Клайпеду.

Белорусские грузы, среди которых значительная доля приходится на нефтепродукты, до сих пор обеспечивали около 30% перевалки Клайпедского порта. Когда в августе в Минске заявили, что из-за политической линии Литвы по поддержке белорусской оппозиции торговые потоки с литовского порта могут быть переориентированы на другие маршруты, это вызвало озабоченность Вильнюса. Как отмечал премьер-министр Саулюс Сквернялис, более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути для белорусских грузов, чем через Клайпеду, нет.

 
Теги: Минск
 
 
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«Приходится сожалеть о том, что действия Беларуси основываются не на экономических, а на политических аргументах», - приводит слова главы ведомства национальное...
 
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