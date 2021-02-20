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Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в 2021 году. Кто этим будет заниматься?
20.02.2021 13:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в 2021 году в Баренцевом и Балтийском морях,
«Республике Беларусь выделены квоты добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации на 2021 год», — проинформировали в ведомстве.
Там отметили, что квоты выделены с учетом исторического промысла, осуществляемого Беларусью в предыдущие периоды.
Согласно решению, в 2021 году Беларусь может выловить в Баренцевом море 5021 тонну трески и 1805 тонн пикши. В Балтийском море белорусская сторона может выловить 100 тонн трески, 800 тонн шпрот (кильки) и 100 тонн сельди балтийской (салаки).
Квоты на добычу и вылов выделяются ежегодно, решение принимает сессия российско-белорусской смешанной комиссии двух стран. В 2020 году квота на вылов рыбы для Беларуси в Баренцевом море составила 5835 тонн, в Балтийском — 1 тыс. тонн. Минск осваивает квоту полностью и
Эксперты оценили, что за 2005−2019 годы Беларусь получила квоты на 75 тысяч тонн рыбы в российских акваториях, их оценочная средняя рыночная стоимость превысила 200 млн долларов.
Ловлей рыбы занимается «Союзрыба», учрежденная компанией «Санта Бремор» брестского бизнесмена Александра Мошенского и российской «Фаратэкс». В собственности «Союзрыбы» находится одно судно.
Выловленная рыба поступает на предприятия «Санта Бремор», где ведется переработка продукции. Нелишним будет напомнить, что в 2013 году компания Мошенского купила за 52 млн долларов рыбоперерабатывающий завод «Русское море» в Ногинске.
Впрочем, часть улова может экспортироваться в ЕС,
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Квоты на добычу и вылов выделяются ежегодно, решение принимает сессия российско-белорусской смешанной комиссии двух стран. В 2020 году квота на вылов рыбы для...
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