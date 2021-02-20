Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в 2021 году. Кто этим будет заниматься?

Источник материала: Tut.by

Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в 2021 году в Баренцевом и Балтийском морях, сообщил Минсельхозпрод Беларуси.





«Республике Беларусь выделены квоты добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации на 2021 год», — проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что квоты выделены с учетом исторического промысла, осуществляемого Беларусью в предыдущие периоды.

Согласно решению, в 2021 году Беларусь может выловить в Баренцевом море 5021 тонну трески и 1805 тонн пикши. В Балтийском море белорусская сторона может выловить 100 тонн трески, 800 тонн шпрот (кильки) и 100 тонн сельди балтийской (салаки).

Квоты на добычу и вылов выделяются ежегодно, решение принимает сессия российско-белорусской смешанной комиссии двух стран. В 2020 году квота на вылов рыбы для Беларуси в Баренцевом море составила 5835 тонн, в Балтийском — 1 тыс. тонн. Минск осваивает квоту полностью и был заинтересован в ее увеличении до 9 тысяч тонн. Однако не добился желаемого.

Эксперты оценили, что за 2005−2019 годы Беларусь получила квоты на 75 тысяч тонн рыбы в российских акваториях, их оценочная средняя рыночная стоимость превысила 200 млн долларов.

Ловлей рыбы занимается «Союзрыба», учрежденная компанией «Санта Бремор» брестского бизнесмена Александра Мошенского и российской «Фаратэкс». В собственности «Союзрыбы» находится одно судно.

Выловленная рыба поступает на предприятия «Санта Бремор», где ведется переработка продукции. Нелишним будет напомнить, что в 2013 году компания Мошенского купила за 52 млн долларов рыбоперерабатывающий завод «Русское море» в Ногинске.

Впрочем, часть улова может экспортироваться в ЕС, писал Forbes. Дело в том, что существует проблема учета объемов вылова официальной промысловой статистикой. Ранее фиксировались случаи перегрузки выловленной рыбы на суда иностранных государств в Баренцевом море без отражения в отчетности.