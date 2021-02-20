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В Беларуси создан стекольный холдинг
20.02.2021 15:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет министров постановлением № 96 от 18 февраля
Компания получит контроль над пакетами акций «Белмедстекла», «Гомельстекла», «Гродненского стеклозавода» (с филиалом «Елизово»), «Стеклозавода «Неман».
Таким образом, будет сформирован холдинг «Белорусская стекольная компания».
Цель холдинга — увеличение производства листового стекла за пятилетку в 1,4 раза, бутылки стеклянной — более чем в 2 раза, ампул — в 3,6 раза, отметили в правительстве.
Решение о создании холдинга предприятий стекольной промышленности
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Компания получит контроль над пакетами акций «Белмедстекла», «Гомельстекла», «Гродненского стеклозавода» (с филиалом «Елизово»), «Стеклозавода «Неман».
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