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В Беларуси создан стекольный холдинг

20.02.2021 15:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет министров постановлением № 96 от 18 февраля распорядился передать в хозяйственное ведение «Белорусской стекольной компании» акции стеклозаводов, находящиеся в республиканской собственности.

Компания получит контроль над пакетами акций «Белмедстекла», «Гомельстекла», «Гродненского стеклозавода» (с филиалом «Елизово»), «Стеклозавода «Неман».

Таким образом, будет сформирован холдинг «Белорусская стекольная компания».

Цель холдинга — увеличение производства листового стекла за пятилетку в 1,4 раза, бутылки стеклянной — более чем в 2 раза, ампул — в 3,6 раза, отметили в правительстве.

Решение о создании холдинга предприятий стекольной промышленности было принято в августе 2020 года на совещании у Александра Лукашенко. За счет объединения активов под одной крышей планируется улучшить финансовое положение заводов.

 
 
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Компания получит контроль над пакетами акций «Белмедстекла», «Гомельстекла», «Гродненского стеклозавода» (с филиалом «Елизово»), «Стеклозавода «Неман».
 
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