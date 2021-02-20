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Адвокату Колесниковой Илье Салею продлили домашний арест до 16 апреля
20.02.2021 15:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Срок домашнего ареста адвоката Марии Колесниковой и юриста штаба Виктора Бабарико Ильи Салея продлен до 16 апреля, сообщил в
— Илья все еще под домашним арестом. 16 февраля истекал срок меры пресечения, но домашний арест продлили до 16 апреля. Илья не может выходить из дома, общаться с друзьями и родными, не может звонить и пользоваться интернетом. Дышит свежим воздухом Илья на балконе, — говорится в сообщении.
Илья Салей
17 октября
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Илья Салей был задержан 9 сентября в рамках возбужденного Генпрокуратурой Беларуси уголовного дела по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение...
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