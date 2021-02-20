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Адвокату Колесниковой Илье Салею продлили домашний арест до 16 апреля

20.02.2021 15:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Срок домашнего ареста адвоката Марии Колесниковой и юриста штаба Виктора Бабарико Ильи Салея продлен до 16 апреля, сообщил в телеграм-канал штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Бабарико.

— Илья все еще под домашним арестом. 16 февраля истекал срок меры пресечения, но домашний арест продлили до 16 апреля. Илья не может выходить из дома, общаться с друзьями и родными, не может звонить и пользоваться интернетом. Дышит свежим воздухом Илья на балконе, — говорится в сообщении.

Илья Салей был задержан 9 сентября в рамках возбужденного Генпрокуратурой Беларуси уголовного дела по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

17 октября стало известно, что Салею изменили меру пресечения и перевели из СИЗО КГБ под домашний арест. Это произошло вскоре после визита Александра Лукашенко в «американку».

 
 
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Илья Салей был задержан 9 сентября в рамках возбужденного Генпрокуратурой Беларуси уголовного дела по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение...
 
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