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Опять рекорд: биткоин превысил 57 тысяч долларов
20.02.2021 16:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев - Sputnik. Предыдущий рекорд биткоин установил только вчера, когда преодолел отметку в 56 тысяч долларов.
Биткоин начал взлет в декабре. Причем тогда "исторический" рекорд был гораздо скромнее – всего 20 тысяч долларов. А точнее, 20 042 доллара: этот рекорд держался с 2017 года.
© Flickr /
Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов.
Стоимость биткоина после этого буквально взлетела, и бьет рекорды чуть ли не каждый день. Всего неделю назад, к примеру, впервые в истории был достигнут рубеж в 50 тысяч долларов.
Биткоин по-белорусски
В оборот талер (Taler, TLR) вошел в сентябре 2017 года. Именно тогда его разработчики, журналист Денис Лавникевич и айтишник Сергей Лавриненко,
Купить первую белорусскую криптовалюту, по сути, с того момента мог любой желающий. Сами разработчики подчеркивали, что идея создания талера очень проста: мол, электронная валюта может помочь устранить недостатки существующей денежной системы, привлечь инвестиции в экономику, развивать малый и средний бизнес.
© Sputnik / Александр Юрьев
Последние годы разработчики несколько раз переписывали дорожную карту развития белорусской электронной валюты. Падение курсов на крипторынке оказалось слишком существенным, из-за чего создатели талера не смогли реализовать многие свои планы.
По их словам, в последнее время лишь единицы из тысяч мировых криптопроектов развивались в соответствии со своими дорожными картами, а некоторые и вовсе перестали подавать признаки жизни.
Подробнее о судьбе "белорусского биткоина" читайте в
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Самая популярная криптовалюта обновила в субботу очередной исторический рекорд и стоит уже больше 57 тысяч долларов.
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