Опять рекорд: биткоин превысил 57 тысяч долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев - Sputnik. Предыдущий рекорд биткоин установил только вчера, когда преодолел отметку в 56 тысяч долларов.

Биткоин начал взлет в декабре. Причем тогда "исторический" рекорд был гораздо скромнее – всего 20 тысяч долларов. А точнее, 20 042 доллара: этот рекорд держался с 2017 года.

Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов.

Стоимость биткоина после этого буквально взлетела, и бьет рекорды чуть ли не каждый день. Всего неделю назад, к примеру, впервые в истории был достигнут рубеж в 50 тысяч долларов.

Биткоин по-белорусски

В оборот талер (Taler, TLR) вошел в сентябре 2017 года. Именно тогда его разработчики, журналист Денис Лавникевич и айтишник Сергей Лавриненко, создали механизм , по которому прошли первые транзакции.

Купить первую белорусскую криптовалюту, по сути, с того момента мог любой желающий. Сами разработчики подчеркивали, что идея создания талера очень проста: мол, электронная валюта может помочь устранить недостатки существующей денежной системы, привлечь инвестиции в экономику, развивать малый и средний бизнес.

Последние годы разработчики несколько раз переписывали дорожную карту развития белорусской электронной валюты. Падение курсов на крипторынке оказалось слишком существенным, из-за чего создатели талера не смогли реализовать многие свои планы.

По их словам, в последнее время лишь единицы из тысяч мировых криптопроектов развивались в соответствии со своими дорожными картами, а некоторые и вовсе перестали подавать признаки жизни.

Подробнее о судьбе "белорусского биткоина" читайте в этом репортаже .