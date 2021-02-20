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Опять рекорд: биткоин превысил 57 тысяч долларов

20.02.2021 16:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев - Sputnik. Предыдущий рекорд биткоин установил только вчера, когда преодолел отметку в 56 тысяч долларов.

Биткоин начал взлет в декабре. Причем тогда "исторический" рекорд был гораздо скромнее – всего 20 тысяч долларов. А точнее, 20 042 доллара: этот рекорд держался с 2017 года. 

© Flickr / Chris McClanahan
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Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов.

Стоимость биткоина после этого буквально взлетела, и бьет рекорды чуть ли не каждый день. Всего неделю назад, к примеру, впервые в истории был достигнут рубеж в 50 тысяч долларов.

Биткоин по-белорусски

В оборот талер (Taler, TLR) вошел в сентябре 2017 года. Именно тогда его разработчики, журналист Денис Лавникевич и айтишник Сергей Лавриненко, создали механизм, по которому прошли первые транзакции.

Купить первую белорусскую криптовалюту, по сути, с того момента мог любой желающий. Сами разработчики подчеркивали, что идея создания талера очень проста: мол, электронная валюта может помочь устранить недостатки существующей денежной системы, привлечь инвестиции в экономику, развивать малый и средний бизнес. 

© Sputnik / Александр Юрьев
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Последние годы разработчики несколько раз переписывали дорожную карту развития белорусской электронной валюты. Падение курсов на крипторынке оказалось слишком существенным, из-за чего создатели талера не смогли реализовать многие свои планы.

По их словам, в последнее время лишь единицы из тысяч мировых криптопроектов развивались в соответствии со своими дорожными картами, а некоторые и вовсе перестали подавать признаки жизни.

Подробнее о судьбе "белорусского биткоина" читайте в этом репортаже.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Самая популярная криптовалюта обновила в субботу очередной исторический рекорд и стоит уже больше 57 тысяч долларов.
 
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