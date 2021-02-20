ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О прибыльной модернизации говорили во время рабочей поездки премьера в Могилевскую область

20.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Чтобы быть конкурентоспособным на рынке, предприятиям нужно быть гибкими и быстро перестраиваться под его запросы. Об этом говорили во время рабочей поездки премьера в Могилевскую область.

В Бобруйской типографии Непогодина сейчас монтируют новую линию для оттиска электронного кода

О прибыльной модернизации говорили во время рабочей поездки премьера в Могилевскую область

Он широко применяется при маркировке товаров в Евразийском экономическом союзе. На предприятии рассчитывают, что этот инвестпроект окупится за 2-3 года, так как спрос со стороны производителей будет. 8 лет назад здесь также запустили новый проект по производству упаковки для пищевых продуктов. Сегодня в типографии объем этой продукции вдвое больше, чем то, что выпускали ранее. Это бумажные бланки, талоны и билеты.

О прибыльной модернизации говорили во время рабочей поездки премьера в Могилевскую область

Смотрите также:

Р. Головченко: Мы в прошлом году сняли 8 из 19 барьеров во взаимной торговле

О главных ориентирах до 2025 года по итогам ВНС рассказал премьер-министр Роман Головченко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы быть конкурентоспособным на рынке, предприятиям нужно быть гибкими и быстро перестраиваться под его запросы. Об этом говорили во время рабочей поездки...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Литве назвали политическим шагом перенаправление Минском грузов из Клайпеды в порты России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by