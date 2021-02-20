|
О прибыльной модернизации говорили во время рабочей поездки премьера в Могилевскую область
20.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Чтобы быть конкурентоспособным на рынке, предприятиям нужно быть гибкими и быстро перестраиваться под его запросы. Об этом говорили во время рабочей поездки премьера в Могилевскую область.
В Бобруйской типографии Непогодина сейчас монтируют новую линию для оттиска электронного кода
Он широко применяется при маркировке товаров в Евразийском экономическом союзе. На предприятии рассчитывают, что этот инвестпроект окупится за 2-3 года, так как спрос со стороны производителей будет. 8 лет назад здесь также запустили новый проект по производству упаковки для пищевых продуктов. Сегодня в типографии объем этой продукции вдвое больше, чем то, что выпускали ранее. Это бумажные бланки, талоны и билеты.
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы быть конкурентоспособным на рынке, предприятиям нужно быть гибкими и быстро перестраиваться под его запросы. Об этом говорили во время рабочей поездки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)