О прибыльной модернизации говорили во время рабочей поездки премьера в Могилевскую область

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Чтобы быть конкурентоспособным на рынке, предприятиям нужно быть гибкими и быстро перестраиваться под его запросы. Об этом говорили во время рабочей поездки премьера в Могилевскую область.



В Бобруйской типографии Непогодина сейчас монтируют новую линию для оттиска электронного кода





Он широко применяется при маркировке товаров в Евразийском экономическом союзе. На предприятии рассчитывают, что этот инвестпроект окупится за 2-3 года, так как спрос со стороны производителей будет. 8 лет назад здесь также запустили новый проект по производству упаковки для пищевых продуктов. Сегодня в типографии объем этой продукции вдвое больше, чем то, что выпускали ранее. Это бумажные бланки, талоны и билеты.













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