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Тихановская: Оппозиция в Беларуси «потеряла улицы»

21.02.2021 06:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала, что оппозиция «потеряла улицы», однако выразила надежду, что протестующие продолжат акции уже этой весной. Интервью с Тихановской разместила на своем сайте в пятницу, 19 февраля, швейцарская ежедневная газета Le Temps. Материал с находящимся в Вильнюсе лидером белорусской оппозиции опубликован в преддверии ее визита в Швейцарию.


Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

— Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли, — заявила Тихановская.

Вместе с тем она указала, что уже сейчас идет построение структур для «завтрашней борьбы». Она добавила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения — на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.

— Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению — до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной, — резюмировала экс-кандидат в президенты.

Светлана Тихановская выразила надежду на то, что в ходе своего визита в Швейцарию встретится с новым председателем Федерального совета этой страны Андреасом Эби, а также с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. С ней лидер белорусской оппозиции, в частности, надеется обсудить перспективы «международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы».

В Беларуси более полугода не утихали массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняли власти в фальсификациях и требовали проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала, что оппозиция «потеряла улицы», однако выразила надежду, что протестующие продолжат акции уже...
 
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