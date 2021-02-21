Чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко в Сочи?

Источник материала: Tut.by

22 февраля в Сочи состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, который вылетел в Россию из минского аэропорта днем в пятницу, 19 февраля. Переговоры ожидаются продолжительными , а в повестке будут доминировать совместные интеграционные проекты. При этом эксперты каких-то судьбоносных решений от встречи в Сочи не ожидают.



Фото: пресс-служба президента России

Финансы

Наблюдатели предполагали, что Лукашенко летит в Сочи, чтобы получить новую кредитную инъекцию. Хотя прошлая «доза» еще не до конца использована.

Во время последней встречи в Сочи в сентябре 2020 года Путин пообещал Лукашенко предоставить госкредит на 1,5 млрд долларов. По сути речь шла о рефинансировании долгов. Беларусь получила 500 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития и еще столько же составил первый транш российского госкредита. При этом примерно треть средств ушла на погашение долга за поставки газа перед Газпромом. Минфин Беларуси ожидает 500 млн долларов второго транша российского госкредита в первом полугодии.

Недавно российское издание «КоммерсантЪ» сообщило , что в ходе предстоящего визита Александра Лукашенко в Россию стороны могут коснуться темы нового российского кредита в размере 3 млрд долларов из остатка средств, выделенных российским правительством на строительство Белорусской АЭС. Представитель Минфина Беларуси не подтвердил эту информацию. От таких целей открестился и сам Лукашенко.

18 февраля он заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, что не едет в Россию «чего-то просить ». Он напомнил, что Беларусь уже подписала на этот год документы по чувствительным вопросам — по энергоносителям и общим рынкам.

— Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить, — повторил Лукашенко.

Газовые нюансы

На самом деле Беларусь продолжала переговоры с Газпромом, несмотря на заключенный контракт на поставку газа в 2021 году по 128,5 долларов за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Беларуси составляла 127 долларов за тыс. кубометров. В Минэнерго Беларуси отмечали, что согласованная сторонами цена на газ в 2021 году значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для республики, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены при поставке и транзите газа, который подписан в 2011 году.

На днях Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в межправсоглашение с Россией. Это произошло после встречи главы Газпрома Алексея Миллера и посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, на которой «обсудили вопросы сотрудничества стран в газовой сфере на среднесрочную перспективу».

Еще один вопрос может быть косвенно связан с Газпромом. Журналисты спросили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, следят ли в Москве за процессом над бывшим руководителем Белгазпромбанка Виктором Бабарико, поскольку заявлялось о наличии российских «кукловодов» в деле.

— Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности, — сказал представитель Кремля, отметив, что российская сторона не хочет вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела.

Напомним, в июне 2020 года тогда еще глава Комитета госконтроля Иван Тертель, комментируя задержание претендента в кандидаты на пост президента и экс-банкира Виктора Бабарико, заявил о кукловодах, стоящих за его деятельностью. «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в Газпроме, а может быть и выше», — сказал Тертель.

Интеграционные проекты

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, комментируя предстоящую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина, не исключил , что может быть затронута тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере.

— Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь, — сказал министр.

Судя по всему, Минск и Москва намерены вернуться в крупным интеграционным вопросам. Первый раунд переговоров на эту тему состоялся 3 февраля в Минске. Вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко заявил, что страны могут объединить усилия по созданию электромобилей.

— Мы предлагаем рассмотреть возможность совместных усилий в области нефтегазохимии. И также нам интересно — так как и у России, и у Белоруссии есть накопленные компетенции в области автомобилестроения — посмотреть возможность проведения работ, связанных с «автомобилями будущего», в первую очередь с электромобилями, — сказал Борисов.





Стоит сказать, что в составе российской делегации во встрече также принимал участие гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

— У нас был достаточно откровенный разговор (…) Решили, что есть необходимость в какой-то степени перезагрузить взаимоотношения на всех уровнях: между предприятиями, между концернами, между федеральными органами отраслевыми, в первую очередь Минпромторгом, «Росатомом», «Роскосмосом». Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили их принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России, — отметил Когонин.

О «крупных совместных проектах в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях» говорится и в анонсируемой Кремлем встрече Лукашенко и Путина.

В 2011—2014 годах Беларусь и Россия вели работу по пяти интеграционным промышленным проектам: холдинг «Росбелавто» (МАЗ — КамАЗ), «Интеграл» и «Российская электроника», Минский завод колесных тягачей и ГК «Ростех», «Пеленг» и Федеральное космическое агентство «Роскосмос», «Гродно Азот» и «Еврохим» либо иной партнер. Однако в итоге ни по одному из них «не нашли общего понимания». Все попытки реанимировать проекты не увенчались успехом . Судя по всему, этому направлению хотят придать новый импульс.

Военное сотрудничество

Наиболее реальным направлением видится военное и военно-техническое сотрудничество. Тем более Александр Лукашенко анонсировал встречу в Сочи и с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить «самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют».

— Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства, — сказал Лукашенко.

18 февраля военные ведомства России и Беларуси согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу.

Незадолго до этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны совместно с МИД провести с Минском переговоры о продлении использования двух военных объектов на территории Беларуси.

Соглашения о размещении на белорусской территории радиостанции «Вилейка» и системы предупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле «Барановичи» были подписаны 6 января 1995 года. Документы заключались на 25 лет с дальнейшим продлением каждые пять лет.

В интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову в 2019 году Александр Лукашенко напомнил, что за военные объекты Россия Беларуси все эти годы не платит ни копейки.

Локальные проблемные вопросы

Лукашенко и Путин могут обсудить и локальные проблемные вопросы.

Россия и Беларусь в пятницу, 19 февраля, подписали межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Однако коммерческих контрактов между белорусскими грузоотравителями и российскими терминала еще не подписано. Ранее эксперты высказывали опасения, что стороны ударят по рукам.

На днях также выяснилось, что российская таможня блокирует поставку цветов из Беларуси. Учитывая, что ранее за этот бизнес отвечали близкие к Лукашенко бизнесмены, то вполне вероятно и к тому вопросу могут обратиться в ходе переговоров. Тем более, что перед 8 марта в России возник дефицит цветов.

Мнения экспертов

Встреча Путина и Лукашенко 22 февраля в Сочи не принесет прорывных решений, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Думаю, все пройдет достаточно спокойно. Учитывая резкое обострение ситуации в Украине, практически государственный переворот, не до того, чтобы какие-то прорывные решения устраивать. Ждать от Путина и Лукашенко сейчас каких-то прорывных решений, новых инициатив я бы не стал, — сказал ТАСС аналитик.

По его мнению, в основном речь на этих переговорах «будет идти об общей ситуации в Европе, вокруг России, Беларуси, отношениях с Евросоюзом, отношениях с Украиной, отношениях с США, учитывая новую команду».

Кроме того, Лукашенко проинформирует Путина о результатах Всебелорусского народного собрания, говорил Дмитрий Песков.

— Думаю, Лукашенко расскажет о [его] итогах, о тех решениях, которые приняты, не все они обнародованы публично, — полагает Жарихин.

Белорусский политический обозреватель Александр Класковский считает , что «вождям двух родственных режимов, связанных одной цепью, суждено встречаться и вновь демонстрировать на телекамеры натянутые улыбки».

— На встрече в Сочи 22 февраля Кремль наверняка затронет ряд неприятных для белорусского гостя тем, включая тему транзита власти. Но при этом упования некоторых наблюдателей: мол, вот уж на этот раз Путин задаст Лукашенко такого жару, что только перья полетят, — представляются наивными, — считает Класковский. — Да, наверняка в идеале Кремль предпочел бы иметь дело с менее увертливым и токсичным партнером. Но из кого выбирать? Основные оппоненты Лукашенко выглядят в глазах Москвы чересчур прозападными или националистичными. Пророссийский же сегмент в Беларуси довольно маргинален. Да и замутить здесь катавасию с целью смены главы государства — дело по многим причинам рискованное. Причем для Путина явно неприемлемо, чтобы нынешнего правителя-союзника сбросила улица. А выборов как таковых в Беларуси нет. Заколдованный круг.