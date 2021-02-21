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Дипломаты ЕС, Великобритании, Швейцарии, США и Японии выбрали любимые белорусские слова

21.02.2021 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По случаю Международного дня родного языка дипломаты ЕС, Великобритании, Швейцарии, США и Японии выбрали белорусские слова, которые им нравятся больше всего. Видео опубликовало представительство ЕС в Беларуси. Вот что получилось.

 

 
 
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По случаю Международного дня родного языка дипломаты ЕС, Великобритании, Швейцарии, США и Японии выбрали белорусские слова, которые им нравятся больше всего.
 
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