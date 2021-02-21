Русский транзит: ФТС рассказала о растаможке цветов перед праздниками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 фев – Sputnik. Цветочная продукция при ввозе в Россию оформляется без задержек, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что машины с цветами удерживаются на временных складах хранения, из-за чего происходят значительные задержки. Якобы сейчас в России ощущается в следствие этого дефицит цветочной продукции.

При этом высказывались предположения, что таким образом российская таможня борется с так называемыми белорусскими серыми схемами.

После введения контрсанкций цветочная продукция на российский рынок стала поступать через территорию Беларуси. Стоимость таких цветов при этом будто бы занижалась, что позволяло зарабатывать дополнительные деньги и демпинговать на российском рынке.

Проволочек на таможне нет

"Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий. Обращаем внимание, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и, как следствие, возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности", – заверили в пресс-службе ФТС России.

В профильном ведомстве утверждают, что с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования выпустили более 1 453 тонн срезанных цветов и бутонов.

По официальным данным, эта цифра превышает прошлогодние объемы за отчетный период в 2,5 раза. Годом ранее в Россию было ввезено 592 тонны цветочной продукции.

"Непроверенная информация в ряде СМИ могла быть инициирована в преддверии праздника 8 Марта интересантами серых схем по ввозу цветов. Таможенное оформление проходит без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения грузовых транспортных средств с партиями цветочной продукции", – отметили в ФТС.

Основная часть цветочной продукции поступает в Московский регион, поэтому российские таможенники увеличили число инспекторов на постах фактического контроля.

"В результате товар выпускается день-в-день", – добавили в пресс-службе ведомства.