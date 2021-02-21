Организации и ИП задолжали 11 млн рублей в бюджет ФСЗН

На начало 2021 года задолженность в бюджет ФСЗН составила более 11 млн рублей.

Об этом сказано на сайте фонда социальной защиты населения. Взносы не смогли вовремя внести порядка 875 организаций и индивидуальных предпринимателей. В список вошли задолжавшие более 100 рублей.

Это сельхозпредприятия, рыбные хозяйства, строительные компании, заводы по обработке льна и другие. В результате работники этих компаний оказались в «пенсионной ловушке», потому что их наниматели не смогли уплатить взносы в ФСЗН. Число людей, потерявших часть трудового стажа, составляет примерно 47 тысяч.

По данным ведомства, в апреле 2020 года составила 20,6 млн. Однако снижение задолженности произошло не из-за своевременной уплаты взносов. Указ президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» предусматривает отсрочку выплат в фонд, передает tut.by со ссылкой на сайт ведомства.

Больше всего задолжала в бюджет ФСЗН на начало этого года Минская область - около 240 организаций и ИП, самый маленький долг в Гродненской области - порядка 34. В Брестской области - порядка 140, Витебской - 153, Гомельской - 42, Могилевской - 98, а в Минске - 168.