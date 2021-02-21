Тихановская: Санкций, введенных Евросоюзом, недостаточно. Это насмешка и режим Лукашенко смеется

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская назвала недостаточными те санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства. Об этом она заявила в интервью The Sunday Times , сообщает ТАСС.



Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

Светлана Тихановская считает, что предпринятых Брюсселем шагов против официального Минска мало.

— Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется, — сказала Тихановская.

Она добавила, что страны Запада должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, выносящих приговоры по политически мотивированным делам.

— Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели, — сказала Тихановская. Она также призвала Запад оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, правозащитникам и участникам забастовок.

Ранее сегодня Павел Латушко сообщил, что в понедельник, 22 февраля, в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел будет обсуждаться 4-й пакет санкций.

— Процедура подготовки санкционного пакета предполагает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков. Более того, Евросоюз, действуя достаточно осторожно в плане санкций, крайне серьезно подошел к проработке комплексного юридического подхода, — написал в своем телеграм-канале Латушко.

Он также сообщил, что ряд стран ЕС не ограничится только санкциями:

— Уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа, в частности, уже активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база.