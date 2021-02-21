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"Ивацевичдрев" - один из крупнейших производителей ДСП в Беларуси
21.02.2021 22:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОбратим внимание на еще одну сферу, где полно вопросов, но и много перспектив, - деревообработка. К примеру, взять предприятие "Ивацевичдрев". Там уверяют: местный деревообрабатывающий кластер станет больше, построят еще одно производство мебели с иностранным капиталом. Новые заводы начали появляться вокруг предприятия. Кстати, об этой сфере говорили и на Всебелорусском народном собрании - к нему мы еще вернемся.
Это один из крупнейших производителей ДСП в Беларуси. Сырье продают за границу, делают из него собственную мебель, а скоро будут продавать нескольким соседним предприятиям. И при этом - никакой конкуренции. О том, как работает деревообрабатывающий кластер, узнаем в репортаже Марии Тройнич.
В Ивацевичском лесхозе заготовка леса идет круглый год. Не останавливается даже в сильные морозы: на заводе ждут сырье. Бревна на машинах и поездах отвозят на производство неподалеку. Ивацевичдрев - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны с замкнутым циклом производства. Здесь выпускают древесно-стружечные плиты. За один день перерабатывают 50 грузовиков древесины. Для отопления практически не используют газ. Энергию получают за счет сжигания бракованного сырья.
Следующий этап - сушка. От него во многом зависит, насколько качественной будет плита.
В этом огромном барабане сушится сырье для дальнейшего производства. Температура внутри 130 градусов. Работает оборудование за счет сжигания отходов. А именно - пыли. Это один из ключевых моментов замкнутой цепочки.
Такое безотходное производство полностью соответствует современным экологическим стандартам.
А еще основным задачам - поставленным на форуме в Минске. Акцент сделан и на импортозамещение. В планах - освоить 300 видов товаров, из них не менее 10 % - абсолютно новые для Беларуси. На недавно построенных бумажных, пеллетных и мебельных заводах стоит задача обеспечить ежегодный экспорт в размере 4 миллиарда долларов США к 2025 году.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "И не надо ничего ломать и крошить, потому что сломать можно, построить можно, но денег это много стоит, и где мы возьмем их? Поэтому не надо, давайте развивать то, что у нас есть. Очень важно использование местного сырья, и кто бы нас ни критиковал, но дерево, кожа, лен, торф, другие местные ресурсы - это серьезный рычаг для экономической безопасности. Мы перед собой ставим в этом плане амбициозные задачи".
Ивацевичдрев - один из показательных примеров эффективного использования сырья. Древесно-стружечную плиту продают другим предприятиям. А еще делают мебель сами. Полгода назад на заводе запустили новую линию. Это позволит увеличить объемы производства в три раза. Экспортно ориентированный товар в основном, отправляют на европейский рынок. Производство - почти бесконтактное. Благодаря современному оборудованию для всех операций требуется минимум времени и работников.
Алексндр Домнич, начальник цеха мебельных деталей ОАО "Ивацевичдрев": "Выпускаем примерно шесть тысяч изделий в месяц. Около двух миллионов евро за прошлый год, а на данный момент стоит задача выйти в год на восемь миллионов евро в год товарной продукции".
Качество подтверждается большими контрактами. Уже в этом году на площадке завода начнут также производить мебель всемирно известной шведской компании.
А это предприятие с немецким капиталом находится всего в нескольких десятках метров от цеха Ивацевичдрев. Здесь делают мягкую мебель, которая полностью идет на экспорт в Германию. Производство запустили два с половиной года назад в пустующем цехе.
Николай Маевский, заместитель директора по производству предприятия по выпуску мягкой мебели: "Вся мебель выпускается под заказ. Ничего на складе не стоит. Мы в течение 4 дней выпускаем полностью комплект мебели. От производства деревянных деталей до отгрузки готовой продукции".
Почти треть сырья - сделано в Беларуси. В ближайшее время на предприятии хотят довести эту цифру до 70 %. Использование местных материалов уменьшит затраты на растаможку. Значит, производство станет еще выгоднее.
Олег Хвалюк, директор предприятия по выпуску мягкой мебели: "Это предприятие является для основного инвестора лакмусовой бумажкой. Насколько в Беларуси можно развивать производство? Чтобы реализовать наши дальнейшие планы, мы ощутили также поддержку государства. Главой государства было принято решение о создании в Ивацевичах СЭЗ".
Но за конкурента на Ивацевичдрев немецкую компанию-соседку не считают. Наоборот, такое партнерство приносит только выгоду обеим сторонам. По словам руководства, на мебельном рынке сегодня достаточно места, чтобы занять свои позиции. К слову, экспортная карта Ивацевичдрев уже насчитывает 20 стран. Рынки сбыта распределили на три равные части. Такая стратегия-страховка позволила белорусской компании уверенно себя чувствовать даже во время пандемии.
Александр Ильницкий, генеральный директор ОАО "Ивацевичдрев": "То, что Республика Беларусь на самом высоком уровне поддерживает развитие кластерной системы и в том числе в деревообработке, стало ясно во время проведения Всебелорусского народного собрания. Мы уверены, что это даст дополнительный импульс в развитии и нашего города, и нашей компании, и деревообработки в целом".
А скоро ивацевичский кластер станет еще шире: появится новый мебельный завод. Для экономики - это иностранные инвестиции. Для предприятия - еще одна точка сбыта продукции. А для района - больше тысячи новых рабочих мест. Планируется, что таких перспективных проектов по переработке местного сырья будет по одному или даже два на каждый район страны.
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Обратим внимание на еще одну сферу, где полно вопросов, но и много перспектив, - деревообработка. К примеру, взять предприятие "Ивацевичдрев". Там уверяют: местный...
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