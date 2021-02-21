ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госкомимущество: проект указа по пустующим и ветхим домам прошел согласования

22.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 фев - Sputnik. Проект указа об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими домами прошел согласования в заинтересованных структурах, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич в эфире телеканала СТВ.

Цель данного законопроекта – усовершенствование порядка вовлечения в оборот ветхих и пустующих домов в сельской местности.

"Мы подготовили соответствующий проект указа, он уже согласован со всеми заинтересованными. В нем действительно будут предоставлены определенные полномочия (местным властям – Sputnik) и самое главное – упрощенный порядок", – пояснил глава Госкомимущества.

В частности, в некоторых населенных пунктах такие объекты будет разрешено реализовывать за 1 базовую величину (сейчас она составляет 29 белорусских рублей). При этом, отметил председатель профильного комитета, необходимо будет учесть интересы прежних собственников, которые по каким-либо причинам не пользуются своим имуществом и земельным участком.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цель законопроекта – усовершенствование порядка вовлечения в оборот пустующих и ветхих домов в сельской местности.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Ивацевичдрев" - один из крупнейших производителей ДСП в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by