Госкомимущество: проект указа по пустующим и ветхим домам прошел согласования

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 фев - Sputnik. Проект указа об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими домами прошел согласования в заинтересованных структурах, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич в эфире телеканала СТВ.

Цель данного законопроекта – усовершенствование порядка вовлечения в оборот ветхих и пустующих домов в сельской местности.

"Мы подготовили соответствующий проект указа, он уже согласован со всеми заинтересованными. В нем действительно будут предоставлены определенные полномочия (местным властям – Sputnik) и самое главное – упрощенный порядок", – пояснил глава Госкомимущества.

В частности, в некоторых населенных пунктах такие объекты будет разрешено реализовывать за 1 базовую величину (сейчас она составляет 29 белорусских рублей). При этом, отметил председатель профильного комитета, необходимо будет учесть интересы прежних собственников, которые по каким-либо причинам не пользуются своим имуществом и земельным участком.

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