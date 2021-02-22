«Что скажешь на это, Новая Боровая?». 6 столичных квартир с ремонтом по цене строящейся новостройки с отделкой

Источник материала: realt.by

Отделка, мебельные пакеты, скандинавский стиль — мы решили посмотреть, можно ли на «вторичке» купить квартиру со свежим современным ремонтом дешевле, чем в новостройке. В обзоре – 6 столичныхквартир с ремонтом до $60 тысяч. За такую цену сегодня можно взять строящуюся «однушку» с отделкой и кухней в Новой Боровой (сдача дома в 2022 году).

Студия в Минске за $ 53,5 тыс. Первая квартира нашей подборки – студия возле станции метро «Московская». Находится квартира на 3-м этаже «хрущевки» в доме №25 по улице Волгоградская (дом после капремонта в 2012 году). Благодаря перепланировке, старая «однушка» с тесной кухней превратилась в современную студию с кухонным оборудованием. Общая площадь квартиры – 31 квадратный метр. Ремонт выглядит сдержанно, но стильно. В духе скандинавского минимализма – в помещении светлые стены и пол, акцент поставлен на мебель и аксессуары.









Квартира продается вместе с оборудованной кухней, мебелью и техникой. Балкон застекленный, санузел совмещенный. В ванной установлен редкий умывальник на стиральную машину, что экономит пространство. Купить квартиру с ремонтом можно за $53,5 тыс. "Что скажешь на это, Новая Боровая?" - спрашивают в объявлении.

Вся «грязная» работа уже сделана: в помещении выровнены стены, наклеены обои под покраску,проведено освещениеустановлены двухкамерные стеклопакеты, металлическая входная дверь, натяжные потолкина полу – влагостойкий немецкий ламинат, ванна и санузел облицованы испанской плиткой. На лоджии установлены двухкамерные стеклопакеты, проведен свет и электричество. Покупателю осталось определиться с цветовой гаммой и заехать. Цена вопроса – $49,9 тыс.

Ст ильная квартира в «сталинке» за $ 53,8 тыс. “Однушка” находится в кирпичной «сталинке» на улице Коржа. Площадь – 30 «квадратов», а высота потолков – почти 3 метра. Квартира после ремонта и готова к проживанию. В дизайне преобладают серые оттенки, акцент сделан на кирпич и дерево – выглядит стильно. В помещении установлена металлическая входная дверь, стеклопакеты, встроенная мебель, есть бытовая техника, счетчики воды, подвал. Купить «сталинку» недалеко от станции метро «Грушевка» можно за $ 53,8 тыс.

К слову, на лоджии собственник сделал кабинет: установил стол и места хранения. Чтобы работать можно было круглый год, лоджию утеплили, сделали теплый пол, установили тонированные двухкамерные стеклопакеты.





«Однушка» на пр. Победителей за $ 59.750 Квартиру с хорошим ремонтом в пределах $60 тыс. можно купить и на проспекте Победителей. Площадь «однушки» - 33 квадратных метра, находится она на 8-м этаже 9-этажки по адресу: пр. Победителей, дом 75, прямо напротив Minsk Marriott Hotel. В квартире заменена электропроводка, залита новая стяжка пола, сделан свежий качественный ремонт. Санузел раздельный, с подогревом пола, облицован современной плиткой. В жилой комнате установлен кондиционер, на лоджии стеклопакеты. Дизайн интерьера выполнен в спокойных тонах, декорирован под дерево.









