УКС Советского района выставил на продажу первые 16 квартир в доме на пересечении улицы Белинского и Восточного переулка. Есть студии от 3600 рублей за «квадрат»

При 100% оплате предусмотрена скидка в 5% от стоимости квадратного метра. Кроме того, застройщик предлагает воспользоваться рассрочкой платежа.

Жилой дом будет построен в монолитном каркасе с ограждающими конструкциями из керамических пустотелых блоков с последующим утеплением минераловатными плитами.

Сообщается, что в доме будут как обычные квартиры с отдельными комнатами и полноценной кухней, так и квартиры-студии, в которых предусмотрены кухни-ниши, объединенные с гостиной. Открытая планировка будет касаться «однушек» и двушек». А вот «трешки» будут стандартными.

Напомним, что оба дома начали возводить в июле 2020 года. Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию – 4-й квартал 2021 года.