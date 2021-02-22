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УКС Советского района выставил на продажу первые 16 квартир в доме на пересечении улицы Белинского и Восточного переулка. Есть студии от 3600 рублей за «квадрат»
22.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Советского района активно осваивает площадку на месте снесенных частных домов в Сельхозпоселке. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Беды, Тиражной, Восточной и Белинского. Сейчас здесь возводят два многоэтажных дома. Один из них полностью отдают «очередникам» (летом им предложили квартиры с местом в паркинге по стоимости от 2500 рублей за метр), а вот
Напомним, что дом №10 по генплану относится к
Жилой дом №10 будет иметь 1 подъезд, 9 этажей и 32 квартиры. Здесь будет 16 однокомнатных, 8 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир. На первом этаже дома планируется разместить встроенное торговое помещение. В подземной части жилых домов №9 и 10 уже заложен паркинг на 51 машиноместо.
В данный момент УКС предлагает заключить договора долевого строительства на 16 квартир. Все они расположены в доме №10 с 4-го по 7-й этаж (включительно).
Квартиры и цены
Итак, сейчас можно прибрести:
- 1-комнатные квартиры площадью от 34,34 м² до 35,00 м² (8 квартир). Стоимость «квадрата» – 3600 белорусских рублей.
- 2-комнатные квартиры площадью от 74,97 м² (4 квартиры). Стоимость «квадрата» – 3300 белорусских рублей.
- 3-комнатные квартиры площадью от 92,79 м² (4 квартиры). Стоимость «квадрата» – 3000 белорусских рублей.
Таким образом, стоимость квартиры-студии составит 126 тысяч рублей, или примерно 48 тысяч долларов. Двухкомнатная квартира обойдется покупателю в 247 тысяч рублей (95 тысяч долларов), трехкомнатная – в 279 тысяч рублей, или 107 тысяч долларов.
При 100% оплате предусмотрена скидка в 5% от стоимости квадратного метра. Кроме того, застройщик предлагает воспользоваться рассрочкой платежа.
Жилой дом будет построен в монолитном каркасе с ограждающими конструкциями из керамических пустотелых блоков с последующим утеплением минераловатными плитами.
Сообщается, что в доме будут как обычные квартиры с отдельными комнатами и полноценной кухней, так и квартиры-студии, в которых предусмотрены кухни-ниши, объединенные с гостиной. Открытая планировка будет касаться «однушек» и двушек». А вот «трешки» будут стандартными.
Напомним, что оба дома начали возводить в июле 2020 года. Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию – 4-й квартал 2021 года.
Кстати, в марте прошлого года в аналогичном доме от УКСа Советского района приобрести квартиры можно было по стоимости
Фото: УКС Советского района
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УКС Советского района выставил на продажу первые 16 квартир в доме на пересечении улицы Белинского и Восточного переулка. Есть студии от 3600 рублей за «квадрат»
УКС Советского района активно осваивает площадку на месте снесенных частных домов в Сельхозпоселке. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Беды, Тиражной,...
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