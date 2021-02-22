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Министр ЖКХ рассказал, как население оплачивает коммунальные услуги
22.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев ― Sputnik. Платежная дисциплина граждан на высоком уровне, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала
Он рассказал, что на 1 января в стране 4 миллиона 200 лицевых счетов. Не вовремя оплачивали услуги около 400 тысяч граждан, причем в 2020 году их было больше - около 490 тысяч.
"Но это не говорит о том, что все они злостные неплательщики. 70% из них имеют задолженность не более 3 месяцев", - отметил министр.
По его словам, в список неплательщиков попадают даже те, кто не доплатил за коммуналку 1 рубль.
"Если в целом говорить о ситуации, я ее оценю как удовлетворительную", - добавил Хмель.
Также министр ЖКХ рассказал, почему за январь пришлось больше платить за жилищно-коммунальные услуги.
По его словам, рост тарифов на коммунальные услуги формируется исходя из двухкомнатной квартиры площадью 48 кв.м. с тремя проживающими, этот рост не должен превышать пяти долларов в эквиваленте. И ведомство придерживается этого принципа.
Однако нынешний январь оказался холодным. Соответственно, потребление тепловой энергии выросло, местами - на 30-40%. Все зависело от жилого дома и региона. Это тоже утяжелило платежки.
Напомним, что в феврале белорусы
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По словам руководителя ведомства, в стране злостных неплательщиков услуг не так уж и много - в список попадают даже те, у кого задолженность составляет один рубль.
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