Министр ЖКХ рассказал, как население оплачивает коммунальные услуги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев ― Sputnik. Платежная дисциплина граждан на высоком уровне, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала "Беларусь 1" .

Он рассказал, что на 1 января в стране 4 миллиона 200 лицевых счетов. Не вовремя оплачивали услуги около 400 тысяч граждан, причем в 2020 году их было больше - около 490 тысяч.

"Но это не говорит о том, что все они злостные неплательщики. 70% из них имеют задолженность не более 3 месяцев", - отметил министр.

По его словам, в список неплательщиков попадают даже те, кто не доплатил за коммуналку 1 рубль.

"Если в целом говорить о ситуации, я ее оценю как удовлетворительную", - добавил Хмель.

Также министр ЖКХ рассказал, почему за январь пришлось больше платить за жилищно-коммунальные услуги.

По его словам, рост тарифов на коммунальные услуги формируется исходя из двухкомнатной квартиры площадью 48 кв.м. с тремя проживающими, этот рост не должен превышать пяти долларов в эквиваленте. И ведомство придерживается этого принципа.

Однако нынешний январь оказался холодным. Соответственно, потребление тепловой энергии выросло, местами - на 30-40%. Все зависело от жилого дома и региона. Это тоже утяжелило платежки.

Напомним, что в феврале белорусы получили заметно "потяжелевшие" январские жировки. Суммы выросли на 20-30%, а у кого-то и вовсе почти на 40%.

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