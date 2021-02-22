Цена биткоина снова обновила исторический рекорд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Стоимость биткоина побила очередной максимум - цена валюты поднялась выше 58 тысяч долларов, об этом свидетельствуют данные торгов.

Предыдущий рекорд был поставлен всего несколько дней назад – 20 февраля криптовалюта преодолела отметку в 56 тысяч долларов.

Напомним, что биткоин начал дорожать в декабре. Тогда он стоил 20 042 доллара, побив максимум, который держался с 2017 года.

Активный рост после некоторой паузы возобновился в начале февраля. Это случилось после того, как Tesla, которую контролирует Илон Маск, заявила об инвестировании в биткоин 1,5 миллиарда долларов. После этого цена взлетела и курс криптовалюты чуть ли не каждый день бьет рекорды. В частности, рубеж в 50 тысяч долларов она перешагнула всего неделю назад.

Биткоин по-белорусски

В оборот талер (Taler, TLR) вошел в сентябре 2017 года. Именно тогда его разработчики, журналист Денис Лавникевич и айтишник Сергей Лавриненко, создали механизм , по которому прошли первые транзакции.

Купить первую белорусскую криптовалюту, по сути, с того момента мог любой желающий. Сами разработчики подчеркивали, что идея создания талера очень проста: мол, электронная валюта может помочь устранить недостатки существующей денежной системы, привлечь инвестиции в экономику, развивать малый и средний бизнес.

Последние годы разработчики несколько раз переписывали дорожную карту развития белорусской электронной валюты. Падение курсов на крипторынке оказалось слишком существенным, из-за чего создатели талера не смогли реализовать многие свои планы.

По их словам, в последнее время лишь единицы из тысяч мировых криптопроектов развивались в соответствии со своими дорожными картами, а некоторые и вовсе перестали подавать признаки жизни.

Подробнее о судьбе "белорусского биткоина" читайте в репортаже Sputnik .

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