Букетные отношения между Беларусью и Россией: еще не нокдаун, но уже нокаут

Источник материала: Sputnik Беларусь

Десятки большегрузных автомобилей с розами, герберами, хризантемами, тюльпанами и прочими цветами задержали сотрудники Федеральной таможенной службы России. Белорусские реэкспортеры цветов бьют тревогу: скоропортящийся продукт не может доехать до российского заказчика.

В чем причина пристального внимания к цветам, прибывшим в Россию с территории Беларуси, попытался разобраться Sputnik.

Цветы на морозе

Водители большегрузных автомобилей застряли между Беларусью и Россией с 11 февраля. Сотни коробок с цветами выгружены из машин, груз проверяется, взвешивается, сопроводительные бумаги изучаются с особой тщательностью. Но и после этого никто никуда не едет. Особо прихотливый товар находится на складах временного хранения в Смоленской и Московской областях, теряя свежесть и привлекательность.

Как рассказал руководитель одной из белорусских логистических компаний, ситуация выглядит странно: товар уже растаможен в Республике Беларусь. По его словам, каждая фура следует с пакетом необходимых документов, включая товарно-транспортные накладные, инвойсы, фитосанитарные сертификаты и прочее.

"Юридически считается, что после оформления на белорусской границе любой товар (в данном случае цветы) становится товаром таможенного союза, с ним все в порядке. Тем не менее российские правоохранители тотально проверяют фуры, не обращая внимания на то, что это – скоропорт. Наши партнеры терпят убытки", - сказал собеседник.

По его сведениям, на границе застряло от 70 до 100 большегрузных автомобилей. Собеседник сокрушается, что первые задержанные партии уже подлежат утилизации в полном объеме.

Белорусские бизнесмены утверждают, что это еще не нокдаун, но уже болезненный нокаут. День Святого Валентина прошел, но впереди – самый цветочный из всех цветочных праздников – 8 марта.

Позиция Федеральной таможенной службы

Sputnik обратился за комментариями по сложившейся ситуации в Федеральную таможенную службу России.

ФТС подтвердила, что на границе работают мобильные группы, которые проверяют законность ввоза грузов на территорию ЕАЭС.

Подчеркивается, что таможенными органами в 2020 году, а также в настоящее время "неоднократно фиксируются случаи ввоза данной категории товаров в Россию без документов, подтверждающих законность ее ввоза на территорию ЕАЭС".

В письме указано, что таможенные органы также запрашивают у перевозчиков документы и сведения, подтверждающие законность выпуска и главное – полноту уплаты платежей на товары, прибывшие из третьих стран, согласно правилам ЕАЭС.

По утверждению ФТС, "проводимые в данный момент мероприятия направлены на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза продукции и не влияют на деятельность законопослушных участников ВЭД".

По мнению специалистов ФТС, "ввоз в Россию цветочной продукции с использованием серых схем не приводит к снижению розничных цен в торговых точках, а способствует исключительно обогащению нечистых на руку импортеров".

Также сообщается, что в период с 13 по 16 февраля 2021 года только Московским областным центром электронного декларирования (ЦЭДом) выпущено более 431 тонны срезанных цветов и бутонов – в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (212 тонн). А в целом по России ЦЭДы с 15 по 20 февраля 2021 года выпустили более 1 453 тонн срезанных цветов и бутонов, что в 2,5 раза превышает прошлогодние объемы за такой же период.

Заместитель начальника Московской областной таможни – начальник Центра электронного декларирования Рафаэль Зверев отметил, что прикладываются все усилия для того, чтобы сделать таможенный контроль оперативным и незаметным для законопослушного бизнеса.

"Для цветочной продукции особенно важна скорость оформления, поэтому в нашей работе недопустимы задержки и факты необоснованного запроса дополнительных документов", - цитирует Зверева пресс-служба ФТС.

Продавцы цветов в недоумении

Тем не менее основатель сети "Цветочный ряд", член правления Ассоциации цветочного ритейла, член совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию потребительского рынка Иван Утенков заявил, что сложившаяся ситуация ведет к тому, что к женскому празднику в России может возникнуть дефицит цветов, что приведет к резкому росту цен на них.

На своей странице в Instagram Утенков разместил эмоциональный пост о том, что "цветок, который недополучит каждый "цветочник", а точнее сказать, его стоимость, будет вынужденно заложена в стоимость имеющегося цветка".

Однако некоторые российские сетевые магазины заявили, что никаких проблем с доставкой цветов из Европы у них нет, потому что товар следует не через Беларусь.

Цветочный бизнес по-белорусски

Белорусский бизнес всерьез занялся реэкспортом цветов из стран ЕС относительно недавно. Такая деятельность является вполне законной и легальной, поскольку цветы не попали в список санкционных товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.

На этом фоне белорусские коммерсанты нарастили объемы поставок продукции из цветочной столицы мира – Нидерландов, куда стекаются колумбийские орхидеи, эквадорские хризантемы, кенийские розы, и где просто океан собственных тюльпанов, ирисов и лилий.

Для того, чтобы цветочный бизнес процветал, в Беларуси созданы благоприятные условия в виде быстрого прохождения западной границы, строительства логистических центров, хороших дорог. В общем, процесс налажен так, чтобы нежный груз от производителя до заказчика доставлялся в кратчайшие сроки. Потому что с цветами нужно действовать быстро: время – деньги. К тому же, как утверждают негосударственные белорусские СМИ, крупные игроки на этом рынке получили определенные преференции.

Как быть с российским цветком?

На фоне того, что белорусский цветочный бизнес начал набирать обороты ровно год назад к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился Алексей Антипов – глава Национальной ассоциации цветоводов, которая объединяет 11 комбинатов, выращивающих 80% цветов в РФ. Антипов попросил ограничить импорт цветов.

Глава НАЦ обратил внимание, что в России в год продается около 1,5 млрд срезанных цветов. При этом на российских производителей выпадает не более 15% рынка. Основные поставки идут через Беларусь, на которую приходится почти 50% импорта.

Антипов подчеркнул, что Россия выступает для Европы основным рынком сбыта, на страну приходится 15% мирового потребления цветов. Он выразил обеспокоенность, что из-за пандемии и обрушения стоимости цветов на мировом рынке следует ожидать поступления продукции по демпинговым ценам. На этом фоне российские цветоводы, по мнению главы НАЦ, становятся неконкурентоспособными.

Связана ли нынешняя ситуация на российско-белорусской границе с попытками России защитить отечественного производителя или речь идет о недоплате таможенных платежей, на что косвенно указывает ФТС, пока сказать сложно.