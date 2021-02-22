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Курсы валют
22.02.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
К курсам валют. На прошедших торгах евро прибавил в цене, курс доллара практически не изменился. И на это утро: доллар - 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля 14 копеек и 3 рубля 51 копейку стоят 100 российских.
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К курсам валют. На прошедших торгах евро прибавил в цене, курс доллара практически не изменился. И на это утро: доллар - 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля 14 копеек и 3...
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