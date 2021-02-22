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В Европе из-за холодов быстро заканчиваются запасы газа
22.02.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Из-за холодов в Европе быстро заканчиваются запасы газа. Критическая ситуация во Франции - там они упали ниже 30 %. Перед морозами, которые начались в январе, запасы газа в ЕС были на уровне 70 %. Но к середине февраля расход голубого топлива увеличился, и это привело к истощению запасов в подземных хранилищах, что в свою очередь вызвало рост спроса на российский газ, а также и цен.
Закупку у Газпрома увеличили Германия, Турция, Италия, Франция, Польша и Нидерланды
Продолжает расти экспорт российского газа и в Китай - поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств и достигли нового рекордного уровня.
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Из-за холодов в Европе быстро заканчиваются запасы газа. Критическая ситуация во Франции - там они упали ниже 30 %. Перед морозами, которые начались в январе, запасы...
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