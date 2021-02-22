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Торги в начале недели начались с небольшого роста доллара и евро

22.02.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Доллар США и евро немного подорожали, российский рубль подешевел на старте торгов в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:20, евро стал дороже на 0,02%, доллар США подрос на 0,01%, российский рубль уменьшил в стоимости сразу 0,61%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в понедельник, 22 февраля:

  • 1 евро – 3,14 белорусского рубля;
  • 1 доллар США – 2,59 рубля;
  • 100 российских рублей – 3,51 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Американская и европейская валюты незначительно выросли на старте торгов в первый день рабочей недели, российский рубль упал в цене.
 
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