Российская таможня отрицает наличие проблем с поставкой цветов у добросовестных компаний

Источник материала: Tut.by

Федеральная таможенная служба России сообщила , что оформление цветочной продукции идет без задержек, несмотря на рекордный объем ввоза. Это заявление последовало как реакция на жалобы некоторых российских игроков о том, что ФТС блокирует поставки цветов из Беларуси.





— Обращаем внимание, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и — как следствие — возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности, — сообщили в ФТС. — Так, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭД) выпустили более 1453 тонн срезанных цветов и бутонов — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (592 тонны) и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн).

ФТС России обращает внимание, что добросовестные импортеры цветочной продукции трудностей на российском рынке в настоящий момент не испытывают. «Непроверенная информация в ряде СМИ могла быть инициирована в преддверии праздника 8 Марта интересантами серых схем по ввозу цветов», — говорится в сообщении российской таможни.

Таможенное оформление проходит без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения грузовых транспортных средств с партиями цветочной продукции.

По оценкам Ассоциации цветочного ритейла РФ, через Беларусь ввозят подавляющее количество цветов, доля белорусского импорта на российском рынке доходит до 60−80%. Остальные поставки идут через другие европейские страны. Значительная часть продукции, поставляемой из Беларуси, представляет собой реэкспорт, под видом белорусской продукции ввозится продукция из других стран, говорят эксперты.