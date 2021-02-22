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Российская таможня отрицает наличие проблем с поставкой цветов у добросовестных компаний
22.02.2021 11:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Федеральная таможенная служба России
— Обращаем внимание, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и — как следствие — возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности, — сообщили в ФТС. — Так, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭД) выпустили более 1453 тонн срезанных цветов и бутонов — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (592 тонны) и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн).
ФТС России обращает внимание, что добросовестные импортеры цветочной продукции трудностей на российском рынке в настоящий момент не испытывают. «Непроверенная информация в ряде СМИ могла быть инициирована в преддверии праздника 8 Марта интересантами серых схем по ввозу цветов», —
Таможенное оформление проходит без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения грузовых транспортных средств с партиями цветочной продукции.
По оценкам Ассоциации цветочного ритейла РФ, через Беларусь ввозят подавляющее количество цветов, доля белорусского импорта на российском рынке доходит до 60−80%. Остальные поставки идут через другие европейские страны. Значительная часть продукции, поставляемой из Беларуси, представляет собой реэкспорт, под видом белорусской продукции ввозится продукция из других стран, говорят эксперты.
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Это заявление последовало как реакция на жалобы некоторых российских игроков о том, что ФТС блокирует поставки цветов из Беларуси.
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