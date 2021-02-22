Доллар и евро прибавили в цене на торгах в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Доллар США и евро подросли в цене, российский рубль, наоборот, ослаб на торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро подорожал на 0,29%, доллар США прибавил в стоимости 0,18%, российский рубль ослаб на 0,59%.

По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в понедельник, 22 февраля:

1 евро – 3,14 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,59 рубля;

100 российских рублей – 3,51 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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