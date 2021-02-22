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Доллар и евро прибавили в цене на торгах в понедельник
22.02.2021 13:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Доллар США и евро подросли в цене, российский рубль, наоборот, ослаб на торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро подорожал на 0,29%, доллар США прибавил в стоимости 0,18%, российский рубль ослаб на 0,59%.
По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в понедельник, 22 февраля:
1 евро – 3,14 белорусского рубля;
1 доллар США – 2,59 рубля;
100 российских рублей – 3,51 рубля.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Американская и европейская валюты подорожали в первый день рабочей недели, российский рубль стал дешевле по отношению к белорусскому рублю.
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