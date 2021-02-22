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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 февраля 2021 года
22.02.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1322 $/м2. В настоящее время уровень цен на новостройки превышает уровень цен на «вторичке» на 23 $. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в декабре 2017 года.
Количество объявлений о продаже квартир в базе за последние 7 дней выросло на 10% снова превысив отметку в 10 тысяч. Сильнее всего выросло число «однушек» (сразу на 16%) и 4-комнатных квартир (на 9%).
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 795 $/м2 (+0.3%), Молодечно — 752 $/м2 (-0.1%), Жодино — 726 $/м2 (-0.3%), Слуцк — 597 $/м2 (+0.2%).
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За неделю, с 15 по 22 февраля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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