Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 февраля 2021 года

Источник материала: realt.by

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1322 $/м 2 . В настоящее время уровень цен на новостройки превышает уровень цен на «вторичке» на 23 $. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в декабре 2017 года.

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 1.7% - до 1299 $/м 2 .

Динамика цен на квартиры в Минске за исключением одной недели в январе остается отрицательной уже 10 недель подряд.

Важно отметить, что рост – искусственный, за счет добавления почти тысячи квартир в Октябрьском районе некоторыми столичными агентствами недвижимости. В других районах города рост числа объектов не превышал 2-4%.

Количество объявлений о продаже квартир в базе за последние 7 дней выросло на 10% снова превысив отметку в 10 тысяч. Сильнее всего выросло число «однушек» (сразу на 16%) и 4-комнатных квартир (на 9%).

Среди типов квартир наибольшее снижение средних цен квадратного метра наблюдалось у 1-комнатных и 4-комнатных квартир – на 2.2% и на 2.8% соответственно.

В районах города динамика средних цен на квартиры была разнонаправленной.

В большинстве микрорайонов города цены на квартиры снизились. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 797 $/м2 (+0.4%), Витебск — 603 $/м2 (+0.3%), Гомель — 621 $/м2 (+0.2%), Гродно — 704 $/м2 (-0.3%), Могилев — 645 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 795 $/м2 (+0.3%), Молодечно — 752 $/м2 (-0.1%), Жодино — 726 $/м2 (-0.3%), Слуцк — 597 $/м2 (+0.2%).