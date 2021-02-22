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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 февраля 2021 года

22.02.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 1.7% - до 1299 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1322 $/м2. В настоящее время уровень цен на новостройки превышает уровень цен на «вторичке» на 23 $. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в декабре 2017 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 февраля 2021 года

Динамика цен на квартиры в Минске за исключением одной недели в январе остается отрицательной уже 10 недель подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 февраля 2021 года

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Количество объявлений о продаже квартир в базе за последние 7 дней выросло на 10% снова превысив отметку в 10 тысяч. Сильнее всего выросло число «однушек» (сразу на 16%) и 4-комнатных квартир (на 9%).

Важно отметить, что рост – искусственный, за счет добавления почти тысячи квартир в Октябрьском районе некоторыми столичными агентствами недвижимости.  В других районах города рост числа объектов не превышал 2-4%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 февраля 2021 года

Среди типов квартир наибольшее снижение средних цен квадратного метра наблюдалось у 1-комнатных и 4-комнатных квартир – на 2.2% и на 2.8% соответственно.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 февраля 2021 года

В районах города динамика средних цен на квартиры была разнонаправленной.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 февраля 2021 года

В большинстве микрорайонов города цены на квартиры снизились. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 февраля 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 797 $/м2 (+0.4%), Витебск — 603 $/м2 (+0.3%), Гомель — 621 $/м2 (+0.2%), Гродно — 704 $/м2 (-0.3%), Могилев — 645 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (-0.3%), Солигорск — 795 $/м2 (+0.3%), Молодечно — 752 $/м2 (-0.1%), Жодино — 726 $/м2 (-0.3%), Слуцк — 597 $/м2 (+0.2%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 15 по 22 февраля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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