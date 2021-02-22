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Почему платим за ЖКУ больше, а возмещаем меньше? Сравниваем жировку за январь 2021 года с январем 2020-го

22.02.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Многие, кто получил жировку за январь, сильно удивились возросшим цифрам в ней. Мы сравнили стоимость коммуналки одной и той же квартиры за январь 2021 года с январем 2020-го. Оказалось, что несмотря на подорожание ЖКУ, белорусы начали меньше возмещать в процентах от реальной стоимости услуг.

Почему платим за ЖКУ больше, а возмещаем меньше? Сравниваем жировку за январь 2021 года с январем 2020-го

Жировка «потяжелела» на 24%

Исходные данные: двухкомнатная квартира в Бобруйске, площадью в 50 «квадратов», где прописаны 4 человека. В январе 2020 года в графе «К оплате» стояла цифра 62,92 рубля. В жировке за январь 2021 года эта цифра изменилась до 77,75 рубля. Рост составил 23,57%.

Почему платим за ЖКУ больше, а возмещаем меньше? Сравниваем жировку за январь 2021 года с январем 2020-го
Почему платим за ЖКУ больше, а возмещаем меньше? Сравниваем жировку за январь 2021 года с январем 2020-го

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сообщили агентству «Минск-Новости», что весомый вклад в увеличение «коммуналки» зимой внесли понижения температуры на улице, из-за чего поднялась плата за отопление.

— Размер платы за ЖКУ варьируется в зависимости от погодных условий. Большинство многоквартирных домов оснащены приборами группового учета расхода теплоэнергии. Так сумма из месяца в месяц меняется при неизменных тарифах. Важно лишь сколько израсходовано тепла. А это зависит и от площади квартиры. Чем больше ее размер, тем больше тепловой энергии, как правило, расходуется, — рассказали в Минжилкомхозе.

Рост стоимости отопления зимой также может зависеть от месторасположения дома, энергоэффективности и региона проживания.

Приводятся и данные Белгидромета, которые свидетельствуют о том, что среднемесячная температура воздуха за декабрь 2020 года составляла -0,5 ⁰С по республике, по Минску -1,2 ⁰С. А за январь 2021 года в среднем по стране температура была -3,7 ⁰С, в столице до -4,5 ⁰С. Похолодание и привело к росту расхода теплоэнергии на отопление.

— Например, на отопление четырехкомнатной квартиры 81,7 кв. м в декабре 2020 года было потрачено фактически 1,4852 Гкал, сумма платы составила 30,63 руб. В январе 2021-го на отопление этой же квартиры ушло 1,8431 Гкал, сумма платы – 38,01 руб. Увеличение платы в январе этого года по сравнению с декабрем 2020-го – 7,38 руб., — объяснили в ведомстве.

В многоквартирных домах без приборов учета плата за отопление – постоянная величина в отопительный период (как правило, с октября по апрель) при неизменных тарифах. И неважно какая температура на улице и сколько было затрачено тепловой энергии, перерасчет за отопление по таким домам осуществляется по итогам отопительного сезона.

Возмещать стали на 1% меньше

Несмотря на «утяжеление» жировок возмещать за ЖКУ люди стали на процент меньше. Такая информация указана в графе «Возмещение населением за ЖКУ». Если в январе 2020 года этот показатель был 83.2%, то в январе 2021-го стал 82.3%.

Стоит отметить, что в 2020 году стоимость ЖКХ дорожала 2 раза. В 2021 также запланировано двухэтапное подорожание, первый (самый «тяжелый») этап был 1-го января.

Напомним, в 2017 году население возмещало 69,7% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное доплачивало государство. Годом ранее этот показатель составлял 60,7%.

в 2018 году возмещало 75,6% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное субсидировало государство. В 2019 году белорусы, по расчетам властей, возмещали 80,5% затрат за оказанные ЖКУ.

Эту цифру подтверждает и жировка на нашу квартиру в Бобруйске за август 2019 года.

Почему платим за ЖКУ больше, а возмещаем меньше? Сравниваем жировку за январь 2021 года с январем 2020-го

Власти не озвучивали ранее процент возмещения населением за ЖКУ в 2021 году. Оказывается, что не смотря на рост стоимости услуг, возмещение упало на процент.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие, кто получил жировку за январь, сильно удивились возросшим цифрам в ней. Мы сравнили стоимость коммуналки одной и той же квартиры за январь 2021 года с январем...
 
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