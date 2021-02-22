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Нацбанк усомнился в квалификации трех банкиров
22.02.2021 14:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 февраля специальная квалификационная комиссия Нацбанка не выдала кредит доверия трем топ-менеджерам коммерческих банков.
Глава РРБ-Банка Виталий Дранкевич признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности руководителя банка. Стоит отметить, что Дранкевич
Аналогичный вердикт получил и исполняющий обязанности председателя правления «Цептер Банка» Павел Охрименко. При этом он «признан соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации, сроком на 1 год». Охрименко с февраля 2015 года является заместителем председателя правления банка.
Вопросы у комиссии Нацбанка возникли и к директору по развитию «Паритетбанка» Алексею Климовичу. Регулятор не одобрил его на позицию заместителя руководителя банка.
О причинах таких решений не сообщается.
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Глава РРБ-Банка Виталий Дранкевич признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности...
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