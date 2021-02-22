|
Две миссии МАГАТЭ примет Беларусь в этом году
22.02.2021 14:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Беларусь планирует принять две миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в этом году, заявил первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль.
По его словам, международная инспекция планируется в июне-июле, это будет миссия агентства по физзащите. А в конце 2021-го запланирован приезд миссии по оценке регулирующей деятельности.
"Эксперты отмечают, что у нас есть положительные практики, которые могут со стороны МАГАТЭ рекомендоваться другим странам-новичкам. Мы стараемся шагать в ногу со временем", - подчеркнул Дедуль, его слова приводит
Эксперты МАГАТЭ посещали Беларусь с 24 февраля по 4 марта 2020 года. По итогам визита был составлен отчет с рекомендациями по развитию национальной инфраструктуры ядерной энергетики.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
БелАЭС в феврале 2021-го
Белорусская АЭС
Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Церемония запуска первого энергоблока БелАЭС проходила 7 ноября. В пуске принимал участие белорусский президент, после церемонии он заявил журналистам, что республике нужна еще одна атомная станция для энергобезопасности страны
Первый реактор атомной электростанции станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря,
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что эксперты приедут сначала в июне-июле, а затем в конце года, чтобы дать рекомендации по развитию Белорусской АЭС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)