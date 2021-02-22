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Две миссии МАГАТЭ примет Беларусь в этом году

22.02.2021 14:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Беларусь планирует принять две миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в этом году, заявил первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль.

По его словам, международная инспекция планируется в июне-июле, это будет миссия агентства по физзащите. А в конце 2021-го запланирован приезд миссии по оценке регулирующей деятельности.

"Эксперты отмечают, что у нас есть положительные практики, которые могут со стороны МАГАТЭ рекомендоваться другим странам-новичкам. Мы стараемся шагать в ногу со временем", - подчеркнул Дедуль, его слова приводит БелТА.

Эксперты МАГАТЭ посещали Беларусь с 24 февраля по 4 марта 2020 года. По итогам визита был составлен отчет с рекомендациями по развитию национальной инфраструктуры ядерной энергетики.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае

БелАЭС в феврале 2021-го посетили и эксперты ENSREG. Специалисты работали на площадке станции 9 и 10 февраля в рамках партнерского обзора Нацплана действий по итогам стресс-тестов. По планам, вторая миссия специалистов состоится примерно в мае-июне текущего года.

Белорусская АЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Церемония запуска первого энергоблока БелАЭС проходила 7 ноября. В пуске принимал участие белорусский президент, после церемонии он заявил журналистам, что республике нужна еще одна атомная станция для энергобезопасности страны

Первый реактор атомной электростанции станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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Планируется, что эксперты приедут сначала в июне-июле, а затем в конце года, чтобы дать рекомендации по развитию Белорусской АЭС.
 
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