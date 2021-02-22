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Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае
22.02.2021 14:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае, сообщил первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль.
По его словам, после приемки и положительном заключении энергоблок введут в эксплуатацию. Принимать его будет приемочная комиссия, состав которой утвержден премьер-министром.
"Будет проведена работа по оценке готовности блока №1 к вводу в эксплуатацию. На станции должны предъявить надзорным органам все необходимые документы", - сказал Дедуль.
© Photo : Белэнерго
Проверят не только состояние объектов, но и готовность персонала к различным ситуациям. По итогам будет издано заключение, на основании которого и решат – выдавать лицензию на эксплуатацию или нет.
Плановое отключение энергоблока
Первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети около недели, заявили в Госатомнадзоре. Сделали это как раз для проведения испытаний и регламентных работ.
"Сейчас реакторная установка в холодном состоянии, то есть процессы выработки электроэнергии приостановлены. Эти действия не должны вызывать беспокойства у населения", - подчеркнули в ведомстве. После процедур тестирования, получения всех нужных документов, реактор переведут в горячее состояние и генерации электроэнергии.
Проект БелАЭС
Беларусь строит
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября
© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
Первый реактор атомной станции
Вторая атомная станция?
Как ранее сообщал Sputnik, корпорация "Росатом" готова участвовать в стройке
Но для того, чтобы "Росатом" приступил к проектированию и в итоге стройке, Минску нужно принять соответствующее решение. В Минэнерго по этому поводу сообщали, что окончательное решение по вопросу возведения второй атомной станции будет принято уже в этом году.
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Сейчас энергоблок станции отключен от сети, идет подготовка к плановой проверке и тестированию специалистами приемочной комиссии.
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