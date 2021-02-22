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Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае

22.02.2021 14:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае, сообщил первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль.

По его словам, после приемки и положительном заключении энергоблок введут в эксплуатацию. Принимать его будет приемочная комиссия, состав которой утвержден премьер-министром.

"Будет проведена работа по оценке готовности блока №1 к вводу в эксплуатацию. На станции должны предъявить надзорным органам все необходимые документы", - сказал Дедуль.

© Photo : Белэнерго
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Проверят не только состояние объектов, но и готовность персонала к различным ситуациям. По итогам будет издано заключение, на основании которого и решат – выдавать лицензию на эксплуатацию или нет.

Плановое отключение энергоблока

Первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети около недели, заявили в Госатомнадзоре. Сделали это как раз для проведения испытаний и регламентных работ. Плановое отключение произвели 20 февраля.

"Сейчас реакторная установка в холодном состоянии, то есть процессы выработки электроэнергии приостановлены. Эти действия не должны вызывать беспокойства у населения", - подчеркнули в ведомстве. После процедур тестирования, получения всех нужных документов, реактор переведут в горячее состояние и генерации электроэнергии.

Проект БелАЭС

Беларусь строит атомную станцию в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.

© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
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Первый реактор атомной станции вышел на 100% мощность 12 января. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй – в 2022-м.

Вторая атомная станция?

Как ранее сообщал Sputnik, корпорация "Росатом" готова участвовать в стройке второй АЭС в Беларуси. Ранее о таком желании заявлял президент Александр Лукашенко.

Но для того, чтобы "Росатом" приступил к проектированию и в итоге стройке, Минску нужно принять соответствующее решение. В Минэнерго по этому поводу сообщали, что окончательное решение по вопросу возведения второй атомной станции будет принято уже в этом году.

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Теги: Минск
 
 
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Сейчас энергоблок станции отключен от сети, идет подготовка к плановой проверке и тестированию специалистами приемочной комиссии.
 
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