Мингорисполком: более 10 тысяч минчан никогда не работали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Вопросы занятости минчан обсудили в понедельник на оперативном совещании в Мингорисполкоме, сообщает Telegram-канал "Минск. Официально".

В Минске зарегистрированы 816 безработных, на каждого из них в среднем приходится по 22 вакансии. В базах данных не занятых в экономике столицы, однако, насчитывается более 39 тысяч длительно неработающих, почти столько же – неработающих более года. Также около 10 200 человек считаются никогда не работавшими, поскольку не имеют индивидуального личного счета в ФСЗН.

Принимать меры по вовлечению неработающих минчан в экономику города будут столичный комитет по труду, занятости и социальной защите, а также налоговая служба.

В Минске на начало 2021 года уровень зарегистрированной безработицы составлял 0,1%. В Беларуси, по данным Минтруда, численность рабочей силы в возрасте 15-74 лет в 2020-м составила 5,128 миллиона белорусов, из них 4,920 миллиона были заняты в экономике. Около 208 тысяч остаются безработными.

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