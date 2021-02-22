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Латвия отказалась допрашивать людей, якобы задействованных в «схемах Бабарико»
22.02.2021 17:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный суд Беларуси в понедельник продолжил рассмотрение дело Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка. Сегодня прояснилась судьба ходатайства защиты Виктора Бабарико, заявленного в первый день. Латвия отказалась допрашивать людей, якобы задействованных в «схемах Бабарико».
Напомним, адвокат Виктора Бабарико Евгений Пыльченко
Тогда суд отложил рассмотрение этого ходатайства, сегодня — рассмотрел. Гособвинитель представил ответ Генпрокуратуры Латвии на ходатайство о правовой помощи, в котором была, в том числе, просьба допросить этих свидетелей.
Генпрокуратура Латвии ответила, что предоставить сведения не представляется возможным, так как «ходатайство связано с политическим деянием».
В итоге суд отказал в вызове этих свидетелей, ссылаясь на то, что на предварительном следствии данные о личности этих лиц не установлены.
Напомним,
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Верховный суд Беларуси в понедельник продолжил рассмотрение дело Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка. Сегодня прояснилась судьба ходатайства...
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