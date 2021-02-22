Источник материала: Tut.by

Верховный суд Беларуси в понедельник продолжил рассмотрение дело Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка. Сегодня прояснилась судьба ходатайства защиты Виктора Бабарико, заявленного в первый день. Латвия отказалась допрашивать людей, якобы задействованных в «схемах Бабарико».



Перед зданием суда, гдет идет процесс над Бабарико. Фото: TUT.BY

Напомним, адвокат Виктора Бабарико Евгений Пыльченко ходатайствовал о вызове в суд двух свидетелей, Алексея Степановса и Александра Ростовса, которые много раз упоминаются в деле и по материалам следствия задействованы в схемах. Оба не были ни допрошены, ни вызваны в суд.

Тогда суд отложил рассмотрение этого ходатайства, сегодня — рассмотрел. Гособвинитель представил ответ Генпрокуратуры Латвии на ходатайство о правовой помощи, в котором была, в том числе, просьба допросить этих свидетелей.

Генпрокуратура Латвии ответила, что предоставить сведения не представляется возможным, так как «ходатайство связано с политическим деянием».

В итоге суд отказал в вызове этих свидетелей, ссылаясь на то, что на предварительном следствии данные о личности этих лиц не установлены.

Напомним, обвинение утверждает , что Бабарико, находясь на территории Минска и действуя через Алексейса Степановса, Александра Ростовса и иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности, организовал в том числе регистрацию компаний в Латвии.