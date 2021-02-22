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Минская ТЭЦ-4 почти месяц будет работать на мазуте

22.02.2021 17:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Минская ТЭЦ-4 с 24 февраля по 19 марта проведет испытания котлоагрегата на мазуте, сообщила пресс-служба Белэнерго в понедельник.

"С 24 февраля по 19 марта филиалом Минская ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго", в целях повышения надежности и экономичности работы оборудования, запланированы испытания котлоагрегата на резервном виде топлива (мазут)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания пройдут с утвержденными режимными картами и с соблюдением экологических нормативов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Число контейнеров для раздельного сбора мусора в столице выросло вдвое

На ТЭЦ-4 уже провели профилактические мероприятия для минимизации распространения запахов мазута в воздухе. В частности, была снижена температура топочного мазута в расходном резервуаре и три мазутных резервуара мазутохранилища переведены в режим "холодного хранения".

Минскэнерго приносит извинения жителям и гостям столицы в случае причинения неудобств в указанный период.

Не первый случай

В начале 2020 года в сети появилась петиция, в которой просили отказаться от использования мазута на Минской ТЭЦ-4. Неприятный едкий запах вызывал у многих жителей Сухарево тошноту и головокружение. В "Белэнерго" тогда поясняли, что мазут – это резервное топливо на ТЭЦ-4, а переход на него "может быть осуществлен в любое время и продолжительность его использования будет определяться производственной необходимостью".

Тогда было принято решение перевести все котлы ТЭЦ-4 на газовое отопление.

Также в конце прошло года мэр Минска Владимир Кухарев заявил, что растить горы мусора вокруг города дальше нельзя, а ресурс последнего действующего полигона исчерпывается, поэтому ТЭЦ-4 рассматривается, как база для мусоросжигательного завода.

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Теги: Минск
 
 
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Уже проведены профилактические мероприятия для минимизации распространения запахов мазута в воздухе.
 
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