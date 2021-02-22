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Минская ТЭЦ-4 почти месяц будет работать на мазуте
22.02.2021 17:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Минская ТЭЦ-4 с 24 февраля по 19 марта проведет испытания котлоагрегата на мазуте, сообщила пресс-служба Белэнерго в понедельник.
"С 24 февраля по 19 марта филиалом Минская ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго", в целях повышения надежности и экономичности работы оборудования, запланированы испытания котлоагрегата на резервном виде топлива (мазут)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что испытания пройдут с утвержденными режимными картами и с соблюдением экологических нормативов.
© Sputnik / Виктор Толочко
На ТЭЦ-4 уже провели профилактические мероприятия для минимизации распространения запахов мазута в воздухе. В частности, была снижена температура топочного мазута в расходном резервуаре и три мазутных резервуара мазутохранилища переведены в режим "холодного хранения".
Минскэнерго приносит извинения жителям и гостям столицы в случае причинения неудобств в указанный период.
Не первый случай
В начале 2020 года в сети появилась петиция, в которой просили отказаться от использования мазута на Минской ТЭЦ-4. Неприятный едкий запах вызывал у многих жителей Сухарево тошноту и головокружение. В "Белэнерго" тогда поясняли, что мазут – это резервное топливо на ТЭЦ-4, а переход на него "может быть осуществлен в любое время и продолжительность его использования будет определяться производственной необходимостью".
Тогда было принято решение
Также в конце прошло года мэр Минска Владимир Кухарев заявил, что растить горы мусора вокруг города дальше нельзя, а ресурс последнего действующего полигона исчерпывается, поэтому ТЭЦ-4 рассматривается, как база для мусоросжигательного завода.
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Уже проведены профилактические мероприятия для минимизации распространения запахов мазута в воздухе.
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