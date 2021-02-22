Минская ТЭЦ-4 почти месяц будет работать на мазуте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Минская ТЭЦ-4 с 24 февраля по 19 марта проведет испытания котлоагрегата на мазуте, сообщила пресс-служба Белэнерго в понедельник.

"С 24 февраля по 19 марта филиалом Минская ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго", в целях повышения надежности и экономичности работы оборудования, запланированы испытания котлоагрегата на резервном виде топлива (мазут)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания пройдут с утвержденными режимными картами и с соблюдением экологических нормативов.

На ТЭЦ-4 уже провели профилактические мероприятия для минимизации распространения запахов мазута в воздухе. В частности, была снижена температура топочного мазута в расходном резервуаре и три мазутных резервуара мазутохранилища переведены в режим "холодного хранения".

Минскэнерго приносит извинения жителям и гостям столицы в случае причинения неудобств в указанный период.

Не первый случай

В начале 2020 года в сети появилась петиция, в которой просили отказаться от использования мазута на Минской ТЭЦ-4. Неприятный едкий запах вызывал у многих жителей Сухарево тошноту и головокружение. В "Белэнерго" тогда поясняли, что мазут – это резервное топливо на ТЭЦ-4, а переход на него "может быть осуществлен в любое время и продолжительность его использования будет определяться производственной необходимостью".

Тогда было принято решение перевести все котлы ТЭЦ-4 на газовое отопление.

Также в конце прошло года мэр Минска Владимир Кухарев заявил, что растить горы мусора вокруг города дальше нельзя, а ресурс последнего действующего полигона исчерпывается, поэтому ТЭЦ-4 рассматривается, как база для мусоросжигательного завода.

Читайте также: