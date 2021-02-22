«Худший показатель в мирное время». МВФ рассказал, как пандемия ударила по экономикам и что делать

Источник материала: Tut.by

За время пандемии МВФ предоставил более 105 млрд долларов финансирования 85 странам, в том числе Албании, Боснии, Молдове, Черногории, Украине (Беларусь также запрашивала 900 млн долларов, но не получила их ). Фонд скорректировал свою работу с учетом потребностей и условий работы во время пандемия и усилил акцент на инклюзивном росте за счет прогрессивного налогообложения и роста социальных расходов, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на межпарламентской конференции ЕС в понедельник.



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Прошлый год 90% стран завершили падением экономики, и это худший показатель в мирное время, отметила глава МВФ. Но могло быть и хуже, признала Георгиева, отметив, что «исключительно сильные и согласованные действия центробанков и финансовых властей сыграли решающую роль в смягчении последствий пандемии для людей и для экономики».

В частности, глава МВФ отметила Центробанк ЕС и его главу Кристин Лагард за быструю реакцию на новый вызов, а также власти ЕС за масштабную фискальную поддержку: более 3 трлн евро для компаний и домашних хозяйств, включая программы сохранения рабочих мест, которые охватили более 54 млн рабочих.

Власти ЕС обеспечили масштабную фискальную поддержку — более 3 трлн евро для компаний и домашних хозяйств

Эти усилия наряду с беспрецедентными научными достижениями в области вакцин и разработки протоколов лечения, с прогрессом в применении масок, тестирования на COVID-19 и внедрении норм социального дистанцирования — помогло стабилизировать экономику и продвинуть ЕС и весь мир к восстановлению.

МВФ в настоящее время прогнозирует рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году, а в ЕС — на 4,2% (прогноз по Беларуси скромнее — 2,2% в 2021 году, в 2020 году ВВП упал на 0,9% ).

Эксперты МВФ среди новых вызовов называют рост неравенства между странами и внутри стран.

— Последнее вызывает у меня наибольшую озабоченность: Великая изоляция 2020 года может превратиться в Великое расхождение в 2021 году. Это наиболее характерно для развивающихся стран, где половина тех, кто раньше по уровню доходов догонял своих более богатых коллег, теперь отстают. Но есть риски и для стран ЕС. Экономики стран с традиционно сильной туристической отраслью пережили гораздо большее падение экономики: более 9% в прошлом году было снижение в Испании, Греции и Италии при среднем уровне сокращения на 6,4% по ЕС.

МВФ прогнозирует, что к концу 2022 года доход на душу населения в развивающихся странах Центральной и Восточной Европы будет на 3,8% ниже докризисных прогнозов по сравнению с отставанием всего 1,3% для стран с развитой экономикой ЕС.

Фонд также наблюдает рост неравенства внутри стран. Регионы с более низким ВВП на душу населения вошли в кризис с более низкой производительностью, более крупными секторами, ориентированными на контакты, и меньшим количеством рабочих мест, допускающих удаленную работу, поэтому они пострадали от пандемии сильнее. Были потеряны миллионы рабочих мест, больше всего пострадали женщины и молодые люди, особенно с низкими доходами и сбережениями, констатировала Кристалина Георгиева.

Глава МВФ считает, что обеспечить быстрое восстановление и бороться с этой угрозой усиления неравенства можно, соблюдая несколько принципов. Во-первых, следует положить конец кризису в здравоохранении. Для этого следует наращивать производство и распространение вакцин, сотрудничать в вопросах финансирования, обеспечения логистики, своевременного перераспределения излишков.

Во-вторых, необходимо бороться с экономическим кризисом. Пока пандемия не будет побеждена, поддержка компаний и домохозяйств должна продолжаться.

В-третьих — и это наиболее важно в долгосрочной перспективе — использовать кризис как стимул для структурных сдвигов в сторону цифровизации, большей экологичности и сближения стран Европы. В частности, Георгиева упомянула инвестиции в зеленую инфраструктуру. Анализ МВФ показывает, что это может увеличивать мировой ВВП за 15-летний период примерно на 0,7% ежегодно, обеспечивая создание миллионов новых рабочих мест. Она также отметила важность сокращения выбросов парниковых газов, доступа к высокоскоростному интернету сельских районов, роста расходов на образование и профессиональное обучение.