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За взлетом падение: что происходит с курсом биткоина

22.02.2021 17:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев - Sputnik. Биткоин резко ускорил падение в понедельник днем, в результате самая популярная криптовалюта стала котироваться меньше 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17:19 по минскому времени за сутки потерял 12,38 процента своей стоимости, она упала до 49,9 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта потеряла 13,45 процента, ее цена просела до 49,5 тысячи долларов. 

При этом несколькими минутами ранее биткоин терял до 16 процентов, минимальная цена составляла 47,6 тысячи долларов.

Напомним, 16 декабря 2020 года биткоин преодолел исторический максимум, державшийся с 2017 года, и пробил планку 20 042 доллара, поднявшись в цене до 20 327 долларов. С тех пор курс продолжает идти вверх, эта тенденция усилилась после того, как 8 февраля компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. Психологическую планку в 50 тысяч долларов криптовалюта впервые преодолела 16 февраля, а в минувшее воскресенье ее стоимость побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов. Максимально криптовалюта достигала 58352,8 доллара.  

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Державшийся с 2017 года максимум биктоин побил в декабре, с тех пор криптовалюта растет в цене – психологическую планку в 50 тысяч долларов биткоин впервые преодолел...
 
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