Эта песня хороша: Лукашенко предложил Газпрому построить новый азотный комбинат в Гродно

Источник материала: Tut.by

Беларусь может компенсировать падение потребления российского газа после ввода АЭС за счет ввода в эксплуатацию нового комплекса на базе «Гродно Азота». Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Полный ввод в строй атомной станции в Островце позволит сэкономить примерно 5 млрд кубометров природного газа. Тем не менее потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно.

— Поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во всевозрастающих объемах. Проект стоимостью 1,2 — 1,3 млрд [долларов]. Новый комбинат [в Гродно]. Мы хотим увеличить объемы азотных удобрений. Если будет Ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать, — сказал Лукашенко Путину.

Беларусь уже давно рассматривает Газпром в качестве потенциального партнера по строительству нового комплекса на базе «Гродно Азота». Поскольку приоритетный вопрос — это обеспечение завода сырьем (природным газом).

В 2014 году Беларусь выставила на продажу блокпакет акций «Гродно Азота». Стартовая цена актива составила 414 млн долларов, вложить в него придется еще 1,6−1,8 млрд долларов, а в перспективе покупатель сможет получить контроль над комбинатом, доплатив не менее 440 млн долларов. Круг претендентов был ограничен условием поставки 2 млрд кубометров газа в год, среди потенциальных инвесторов называли Газпром, Роснефть и Еврохим. Но данные условия российские компании не заинтересовали, поскольку оценка актива была завышена. В последующим власти Беларуси предлагали Китаю стать финансовым инвестором проекта в надежде на дешевые кредиты. Однако и там достичь договоренностей не получилось. Поэтому Минск решил возводить объект за свой счет, но привлечь зарубежного генподрядчика.

Ввод нового комбината в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Стоимость строительства оценивается в 1,3 млрд долларов. Расчетный срок окупаемости — десять лет. В результате «Гродно Азот» в два раза увеличит мощности по выпуску карбамида и значительно нарастит экспорт. При этом расход газа снизится примерно на 15%, энергопотребление — на 20%.