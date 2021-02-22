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Эта песня хороша: Лукашенко предложил Газпрому построить новый азотный комбинат в Гродно
22.02.2021 18:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь может компенсировать падение потребления российского газа после ввода АЭС за счет ввода в эксплуатацию нового комплекса на базе «Гродно Азота». Об этом
Полный ввод в строй атомной станции в Островце позволит сэкономить примерно 5 млрд кубометров природного газа. Тем не менее потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно.
— Поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во всевозрастающих объемах. Проект стоимостью 1,2 — 1,3 млрд [долларов]. Новый комбинат [в Гродно]. Мы хотим увеличить объемы азотных удобрений. Если будет Ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать, — сказал Лукашенко Путину.
Беларусь уже давно рассматривает Газпром в качестве потенциального партнера по строительству нового комплекса на базе «Гродно Азота». Поскольку приоритетный вопрос — это обеспечение завода сырьем (природным газом).
В 2014 году Беларусь
Ввод нового комбината в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Стоимость строительства оценивается в 1,3 млрд долларов. Расчетный срок окупаемости — десять лет. В результате «Гродно Азот» в два раза увеличит мощности по выпуску карбамида и значительно нарастит экспорт. При этом расход газа снизится примерно на 15%, энергопотребление — на 20%.
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Беларусь может компенсировать падение потребления российского газа после ввода АЭС за счет ввода в эксплуатацию нового комплекса на базе «Гродно Азота».
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